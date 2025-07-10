Евроинтеграция: Украина и ЕС начали скрининг законодательства в сфере энергетики — Finance.ua

Евроинтеграция: Украина и ЕС начали скрининг законодательства в сфере энергетики
Украина и Европейский Союз приступили к скринингу украинского законодательства в рамках переговоров о евроинтеграции.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
«Скрининг является важным этапом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС и будет определять дальнейшие шаги по имплементации acquis ЕС по главам 15 «Энергетика» и 21 «Трансевропейские сети», — отмечается в сообщении.
В Брюсселе 8 июля прошла презентация текущего состояния имплементации актов права ЕС по таким направлениям как энергоэффективность, рынок газа, безопасность поставок, возобновляемая энергетика и трансъевропейские энергетические сети. Украинская сторона выделила основные вызовы в процессе имплементации и проинформировала о потребностях в поддержке со стороны ЕС.
Представители Еврокомиссии отметили хороший прогресс Украины в сферах газа, электроэнергетики, дизайна рынка, а также укреплении институциональной способности.
Среди инициатив, предложенных украинской стороной, — усиление сотрудничества между национальным энергетическим регулятором и Агентством по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER); привлечение Украины как наблюдателя к органам ЕС, осуществляющим разработку энергетического законодательства; ускорение подключения Оператора газотранспортной системы Украины к Базе данных ЕС (Union Database); интеграция энергорынков
и т. д.
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