Евроинтеграция: Украина и ЕС начали скрининг законодательства в сфере энергетики — Finance.ua

Евроинтеграция: Украина и ЕС начали скрининг законодательства в сфере энергетики Сегодня 07:17 — Казна и Политика

Украина и Европейский Союз приступили к скринингу украинского законодательства в рамках переговоров о евроинтеграции.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

«Скрининг является важным этапом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС и будет определять дальнейшие шаги по имплементации acquis ЕС по главам 15 «Энергетика» и 21 «Трансевропейские сети», — отмечается в сообщении.

В Брюсселе 8 июля прошла презентация текущего состояния имплементации актов права ЕС по таким направлениям как энергоэффективность, рынок газа, безопасность поставок, возобновляемая энергетика и трансъевропейские энергетические сети. Украинская сторона выделила основные вызовы в процессе имплементации и проинформировала о потребностях в поддержке со стороны ЕС.

Читайте также Украина успешно прошла скрининг ЕС по предпринимательству и промышленной политике

Представители Еврокомиссии отметили хороший прогресс Украины в сферах газа, электроэнергетики, дизайна рынка, а также укреплении институциональной способности.

Среди инициатив, предложенных украинской стороной, — усиление сотрудничества между национальным энергетическим регулятором и Агентством по вопросам сотрудничества энергетических регуляторов (ACER); привлечение Украины как наблюдателя к органам ЕС, осуществляющим разработку энергетического законодательства; ускорение подключения Оператора газотранспортной системы Украины к Базе данных ЕС (Union Database); интеграция энергорынков и т. д.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.