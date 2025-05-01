Украина успешно прошла скрининг ЕС по предпринимательству и промышленной политике — Finance.ua

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Украина успешно прошла скрининг ЕС по предпринимательству и промышленной политике

Казна и Политика
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Украина успешно прошла скрининг ЕС по предпринимательству и промышленной политике
Украина успешно прошла скрининг ЕС по предпринимательству и промышленной политике
Украина завершила официальный скрининг соответствия законодательства нормам ЕС в рамках переговорного раздела «Предпринимательство и промышленная политика».
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Мы представили практические инструменты поддержки бизнеса и развития промышленности: программу „Доступные кредиты 5−7-9%“, гранты для создания и развития перерабатывающих предприятий, решения для модернизации производства и внедрения Smart Specialisation в регионах. Европейская Комиссия положительно оценила системность наших подходов, реальные результаты действующих программ и прогресс Украины в адаптации политик к стандартам ЕС», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.
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В частности, украинская сторона представила прогресс в семи ключевых направлениях: развитие промышленной политики (модернизация экосистем, внедрение Smart Specialisation, зеленая трансформация производства); поддержка малого и среднего бизнеса (участие в Программе Единого рынка ЕС, развитие кластеров); развитие легкой промышленности (поддержка предприятий в условиях войны); корпоративное постоянство и ответственность бизнеса; дерегуляция и цифровизация; развитие социальной экономики и восстановление сталелитейной промышленности.
Европейская Комиссия отметила высокий уровень подготовки украинской делегации, хотя указала на необходимость более быстрого внедрения Директивы о просроченных платежах.
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«Позитивный результат скрининга — важный шаг в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз», — подчеркнул Телюпа.
Напомним, в марте Украина провела первую двустороннюю встречу с Европейской комиссией по соответствию украинского законодательства праву ЕС по Кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие».
По материалам:
Укрінформ
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