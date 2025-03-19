Украина и ЕС завершили скрининг законодательства в сфере корпоративного права — НКЦБФР — Finance.ua
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Украина и ЕС завершили скрининг законодательства в сфере корпоративного права — НКЦБФР

Фондовый рынок
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В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча Украины и Европейской Комиссии, в ходе которой рассматривался вопрос соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 6 «Корпоративное право» в рамках Кластера 2 «Внутренний рынок».
Об этом говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что предварительно Комиссия принимала участие в имитационной сессии с участием госорганов и международных экспертов для подготовки к этой встрече.
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«В мероприятии принял участие член НКЦБФР Максим Либанов, а также представители Минюста, Минфина, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции и другие», — говорится в сообщении.
В ходе встречи были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
  • слияние и разделение публичных акционерных обществ на внутреннем рынке;
  • процедуры трансграничного слияния, разделения и преобразования ООО;
  • ⁠применение цифровых инструментов в корпоративном праве;
  • права акционеров и корпоративное управление;
  • меры по борьбе с коррупцией в сфере корпоративного права и другие.
«Такие двусторонние встречи представителей Украины и Европейской Комиссии являются важным этапом переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС и подтверждают курс нашего государства на интеграцию в европейский рынок», — подчеркнули в Комиссии.
По материалам:
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