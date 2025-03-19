Украина и ЕС завершили скрининг законодательства в сфере корпоративного права — НКЦБФР Сегодня 19:18 — Фондовый рынок

В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча Украины и Европейской Комиссии, в ходе которой рассматривался вопрос соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 6 «Корпоративное право» в рамках Кластера 2 «Внутренний рынок».

Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что предварительно Комиссия принимала участие в имитационной сессии с участием госорганов и международных экспертов для подготовки к этой встрече.

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«В мероприятии принял участие член НКЦБФР Максим Либанов, а также представители Минюста, Минфина, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции и другие», — говорится в сообщении.

В ходе встречи были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

слияние и разделение публичных акционерных обществ на внутреннем рынке;

процедуры трансграничного слияния, разделения и преобразования ООО;

⁠применение цифровых инструментов в корпоративном праве;

права акционеров и корпоративное управление;

меры по борьбе с коррупцией в сфере корпоративного права и другие.

«Такие двусторонние встречи представителей Украины и Европейской Комиссии являются важным этапом переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС и подтверждают курс нашего государства на интеграцию в европейский рынок», — подчеркнули в Комиссии.

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