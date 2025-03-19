Украина и ЕС завершили скрининг законодательства в сфере корпоративного права — НКЦБФР
В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча Украины и Европейской Комиссии, в ходе которой рассматривался вопрос соответствия украинского законодательства праву ЕС по Разделу 6 «Корпоративное право» в рамках Кластера 2 «Внутренний рынок».
Об этом говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что предварительно Комиссия принимала участие в имитационной сессии с участием госорганов и международных экспертов для подготовки к этой встрече.
Читайте также
«В мероприятии принял участие член НКЦБФР Максим Либанов, а также представители Минюста, Минфина, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции и другие», — говорится в сообщении.
В ходе встречи были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
- слияние и разделение публичных акционерных обществ на внутреннем рынке;
- процедуры трансграничного слияния, разделения и преобразования ООО;
- применение цифровых инструментов в корпоративном праве;
- права акционеров и корпоративное управление;
- меры по борьбе с коррупцией в сфере корпоративного права и другие.
«Такие двусторонние встречи представителей Украины и Европейской Комиссии являются важным этапом переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС и подтверждают курс нашего государства на интеграцию в европейский рынок», — подчеркнули в Комиссии.
Поделиться новостью