НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования

Фондовый рынок
50
НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования
НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета.
Об этом на FinYear 2025 рассказал Глава Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.
«Раньше открыть счет для ценных бумаг удаленно было невозможно, сейчас такая возможность появилась. Для открытия счета в инвестиционной компании, не имевшей банковской лицензии, нужно было ехать лично, что во время войны было очень сложно. Мы это изменили, и сейчас достаточно большое количество инвестиций от иностранных граждан», — рассказал Магомедов.

Читайте также: Инвестиции украинцев в ОВГЗ. Статистика за 2024 год и перспективы на 2025 год

Кстати, у НКЦБФР — большие планы на развитие.
«Во-первых, мы обновляемся и Комиссия становится более современной и модерновой. Я хочу, чтобы она стала версией 2.0, чтобы тоже стала digital. Уже начали работу по этому направлению. К примеру, создали комплексную информационную систему (КИС), благодаря которой можно общаться с Комиссией в электронном виде. Больше не нужно бумажных документов — все можно подавать в электронном формате», — рассказал глава НКЦБФР.
По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые уже давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине. Одним из таких инструментов являются индивидуальные инвестиционные счета.
«Идея состоит в том, чтобы инвестиционные фирмы, а не банки, получили возможность открывать инвестиционные счета для людей. Люди смогут переводить деньги на эти счета и осуществлять инвестиции. Если денежные средства не будут выведены в течение трех или пяти лет, они получат налоговые льготы. Во время войны важно, чтобы заимствования, осуществляемые Министерством финансов, не имели конкуренции. А этот проект с индивидуальными инвестиционными счетами. Не конкурент для Министерства финансов. Больше, чем помощь, поскольку мы видим, что уже есть определенная сумма денег у населения на руках. Деньги для инвестиций есть, но нет предложений», — пояснил Магомедов.

Читайте также: Самые перспективные компании в 2025 году, акции которых стоит покупать

Он добавил, что эта инициатива призвана создать более широкий выбор инструментов для инвестиций.
«Чтобы деньги из „подушек“ людей попали в реальный сектор экономики. Это создавало бы новые рабочие места, способствуя развитию бизнеса, который платит налоги», — пояснил он.
Глава НКЦБФР также напомнил об аграрных нотах.
«Это не какое-то новое изобретение, а мировая практика — нормальный механизм кредитования аграриев, являющихся одной из крупнейших отраслей Украины по налогам и вкладам в экономику в целом. Уже со стороны Комиссии и депозитариев сделано многое, чтобы этот процесс выглядел современно. Я надеюсь, что такой механизм будет популярен. Кредитные ноты — это производная эмиссионная ценная бумага, сочетающая свойства облигаций и аукционов. Их обслуживание состоит в том, что эмитент может выплачивать базовую ставку или повышенную в зависимости от того, выполнила ли третья сторона свои финансовые обязательства», — рассказал Магомедов.
Комиссия планирует внедрить еще одну новую идею — легкие фонды.
«Сейчас мы обсуждаем это с Минцифрой. Речь о создании легких фондов, подобных тем, которые есть в развитых IT-юрисдикциях. Если есть бизнес-идея, для которой нужно небольшое количество инвесторов и денег, то не следует следовать классической схеме крупных компаний по управлению активами и размещению акций, — отметил он и привел пример. — Вот есть ІТ-компания, которая обязательно должна стать резидентом Дія. City, и является управляющим фондом, который понимает, что делает эта компания, и может предложить инвестировать 20−30 миллионов гривен. Будет ограничение на количество участников — не более 20. Это будет форма венчурного инвестирования. И эти 20 инвесторов должны понимать, что это рискованный бизнес. Но этот процесс сокращает время для привлечения финансирования. Не будет регистрации выпусков ценных бумаг, только модельный устав фонда будет регистрироваться у нас. Мы будем проверять, понимают ли инвесторы, что они вкладывают в венчурные проекты. А также проверять, что управляющий фонд сам вкладывает свои деньги в проект. Это позволит IT-компаниям быстро получить финансирование, даже речь пойдет о небольших идеях».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.