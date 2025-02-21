НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования — Finance.ua

НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета.

Об этом на FinYear 2025 рассказал Глава Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.

«Раньше открыть счет для ценных бумаг удаленно было невозможно, сейчас такая возможность появилась. Для открытия счета в инвестиционной компании, не имевшей банковской лицензии, нужно было ехать лично, что во время войны было очень сложно. Мы это изменили, и сейчас достаточно большое количество инвестиций от иностранных граждан», — рассказал Магомедов.

Кстати, у НКЦБФР — большие планы на развитие.

«Во-первых, мы обновляемся и Комиссия становится более современной и модерновой. Я хочу, чтобы она стала версией 2.0, чтобы тоже стала digital. Уже начали работу по этому направлению. К примеру, создали комплексную информационную систему (КИС), благодаря которой можно общаться с Комиссией в электронном виде. Больше не нужно бумажных документов — все можно подавать в электронном формате», — рассказал глава НКЦБФР.

По его словам, комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые уже давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине. Одним из таких инструментов являются индивидуальные инвестиционные счета.

«Идея состоит в том, чтобы инвестиционные фирмы, а не банки, получили возможность открывать инвестиционные счета для людей. Люди смогут переводить деньги на эти счета и осуществлять инвестиции. Если денежные средства не будут выведены в течение трех или пяти лет, они получат налоговые льготы. Во время войны важно, чтобы заимствования, осуществляемые Министерством финансов, не имели конкуренции. А этот проект с индивидуальными инвестиционными счетами. Не конкурент для Министерства финансов. Больше, чем помощь, поскольку мы видим, что уже есть определенная сумма денег у населения на руках. Деньги для инвестиций есть, но нет предложений», — пояснил Магомедов.

Он добавил, что эта инициатива призвана создать более широкий выбор инструментов для инвестиций.

«Чтобы деньги из „подушек“ людей попали в реальный сектор экономики. Это создавало бы новые рабочие места, способствуя развитию бизнеса, который платит налоги», — пояснил он.

Глава НКЦБФР также напомнил об аграрных нотах.

«Это не какое-то новое изобретение, а мировая практика — нормальный механизм кредитования аграриев, являющихся одной из крупнейших отраслей Украины по налогам и вкладам в экономику в целом. Уже со стороны Комиссии и депозитариев сделано многое, чтобы этот процесс выглядел современно. Я надеюсь, что такой механизм будет популярен. Кредитные ноты — это производная эмиссионная ценная бумага, сочетающая свойства облигаций и аукционов. Их обслуживание состоит в том, что эмитент может выплачивать базовую ставку или повышенную в зависимости от того, выполнила ли третья сторона свои финансовые обязательства», — рассказал Магомедов.

Комиссия планирует внедрить еще одну новую идею — легкие фонды.

«Сейчас мы обсуждаем это с Минцифрой. Речь о создании легких фондов, подобных тем, которые есть в развитых IT-юрисдикциях. Если есть бизнес-идея, для которой нужно небольшое количество инвесторов и денег, то не следует следовать классической схеме крупных компаний по управлению активами и размещению акций, — отметил он и привел пример. — Вот есть ІТ-компания, которая обязательно должна стать резидентом Дія. City, и является управляющим фондом, который понимает, что делает эта компания, и может предложить инвестировать 20−30 миллионов гривен. Будет ограничение на количество участников — не более 20. Это будет форма венчурного инвестирования. И эти 20 инвесторов должны понимать, что это рискованный бизнес. Но этот процесс сокращает время для привлечения финансирования. Не будет регистрации выпусков ценных бумаг, только модельный устав фонда будет регистрироваться у нас. Мы будем проверять, понимают ли инвесторы, что они вкладывают в венчурные проекты. А также проверять, что управляющий фонд сам вкладывает свои деньги в проект. Это позволит IT-компаниям быстро получить финансирование, даже речь пойдет о небольших идеях».

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