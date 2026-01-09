Украина определила инвесторов для разработки стратегического месторождения лития — NYT Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Украина выбрала победителем конкурса на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области консорциум инвесторов, в который входит энергетическая инвестфирма TechMet, которая частично принадлежит правительству США, и друг Трампа миллиардер Рональд Лаудер.

Об этом пишет The New York Times.

Решение было принято 8 января комиссией украинского правительства, по словам двух членов комиссии, сообщивших на условиях анонимности. Хотя соглашение еще требует официального утверждения Кабинетом Министров Украины, чиновники заявили, что оно фактически заключено.

«Консорциум-победитель тесно связан с администрацией Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер, наследник косметической империи, знакомый Трампом еще со времен колледжа и подбросивший ему идею приобрести богатую ресурсами Гренландию, — говорится в публикации. — Другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному в первый срок Трампа».

Два члена комиссии заявили, что консорциум-победитель опередил конкурентов, выполнив большинство критериев тендера, исключив любые предположения о фаворитизме.

Однако, развивая связи с инвесторами, связанными с Трампом и его администрацией, Киев позиционирует себя в выгодном для себя свете перед американским лидером, стремясь получить его поддержку в мирных переговорах с россией, основываясь на усилиях, направленных на то, чтобы заинтересовать его бизнес-ориентированным мышлением, пишет NYT.

«Литиевое месторождение Добра, расположенное в центральной Украине, — одно из самых больших запасов лития в стране, который является ключевым компонентом таких технологий, как электрические батареи, — говорится в публикации. — Оно будет разрабатываться по контракту о распределении продукции, позволяющему инвесторам добывать полезные ископаемые в обмен на распределение продукции с украинским правительством».

Согласно соглашению между США и Украиной о полезных ископаемых, половина доходов, которые украинское правительство получает от литиевого месторождения Добра, будет направлена ​​в общий инвестиционный фонд.

Соглашение также предусматривает, что компания, стремящаяся развивать месторождение полезных ископаемых и нуждающаяся в дополнительных инвесторах, должна сначала представить свой проект фонда — механизм, разработанный для содействия интересам американского бизнеса.

«В случае с месторождением лития „Добра“ это может повлечь за собой потенциальные конфликты интересов, поскольку американское агентство, контролирующее фонд, — Международная финансовая корпорация развития США — также имеет долю в TechMet, — пишет NYT. — Пока остается непонятным, сколько именно господин Лаудер и TechMet обязались инвестировать в разработку месторождения лития в Добре. В тендере установлен минимальный объем инвестиций в размере 179 миллионов долларов, но член комиссии, голосовавшей в четверг, заявил, что обязательства консорциума были значительно выше».

При этом консорциум должен сначала провести геологическую разведку, чтобы определить настоящую стоимость недр месторождения, а затем профинансировать оборудование и инфраструктуру, необходимые для добычи, говорится в публикации. Эксперты отрасли говорят, что обычно нужно около 15 лет, чтобы перейти от реального открытия к добыче — это срок, значительно превышающий текущий срок полномочий Трампа.

Справка Finance.ua:

в сентябре 2025 года Украина объявила о проведении конкурса на заключение соглашения о распределении полезных ископаемых, которые будут добываться и обогащаться в пределах месторождения Участок Добра в Кировоградской области;

победитель конкурса заключает соглашение с государством сроком на 50 лет и обязуется осуществить по меньшей мере $179 млн инвестиций. Эта сумма включает как финансирование геологоразведки ($12 млн), так и запуск добычи и обогащения ($167 млн), сообщило министерство.



