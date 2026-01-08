Американо-украинский фонд восстановления объявил прием проектов
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о запуске онлайн-портала для представления инвестиционных проектов в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления (АУИФ).
Запуск портала стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 году после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.
Прием проектов и планы на 2026 год
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что за год планируется подписание первых трех инвестиционных соглашений.
Инвестиции будут направлены на проекты в приоритетных секторах, которые имеют четкий экономический эффект для восстановления Украины и отвечают требованиям международных инвесторов.
Это должны быть сильные структурированные проекты в приоритетных секторах, которые дадут понятный результат для восстановления и будут привлекательными для международных инвесторов. Фонд готов направлять капитал в инициативы, усугубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики", — отметил Соболев.
Кто может подать заявку
Подать проектное предложение через онлайн-портал могут компании и инвесторы, реализующие проекты в целевых секторах Фонда и заинтересованные в привлечении финансирования.
Приоритетные направления инвестирования
В первую очередь будут рассматривать проекты в следующих секторах:
- критические минералы (upstream и midstream);
- энергетика, в том числе генерация, передача и добыча углеводородов;
- транспорт и логистика;
- информационно-коммуникационные технологии;
- новейшие технологии.
В первые годы деятельности Фонд планирует сосредоточиться на инвестициях в собственный капитал и инструменты, приравненные к собственному капиталу, в частности квазикапитали.
Процедура рассмотрения проектов
После подачи заявки команда Фонда проводит предварительный анализ проектного предложения. В случае заинтересованности заявителя могут запросить предоставление дополнительных материалов, включая финансовую модель, структуру проекта, подтверждение готовности к реализации и информацию о партнерах.
Оценка также включает анализ ключевых рисков и механизмов их минимизации. Требования к проектам и финансовые инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии реализации и структуры финансирования.
Справка Finance.ua:
- Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан на основании соглашения между Украиной и США;
- начальный капитал Фонда сформирован за счет вкладов обеих сторон в равных долях — по 75 млн долларов США от DFC и Украины. Общий стартовый капитал составляет 150 млн долларов США.
