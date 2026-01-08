0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Американо-украинский фонд восстановления объявил прием проектов

Казна и Политика
1
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о запуске онлайн-портала для представления инвестиционных проектов в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления (АУИФ).
Запуск портала стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 году после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.

Прием проектов и планы на 2026 год

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что за год планируется подписание первых трех инвестиционных соглашений.
Инвестиции будут направлены на проекты в приоритетных секторах, которые имеют четкий экономический эффект для восстановления Украины и отвечают требованиям международных инвесторов.
Читайте также
Это должны быть сильные структурированные проекты в приоритетных секторах, которые дадут понятный результат для восстановления и будут привлекательными для международных инвесторов. Фонд готов направлять капитал в инициативы, усугубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики", — отметил Соболев.

Кто может подать заявку

Подать проектное предложение через онлайн-портал могут компании и инвесторы, реализующие проекты в целевых секторах Фонда и заинтересованные в привлечении финансирования.

Приоритетные направления инвестирования

В первую очередь будут рассматривать проекты в следующих секторах:
  • критические минералы (upstream и midstream);
  • энергетика, в том числе генерация, передача и добыча углеводородов;
  • транспорт и логистика;
  • информационно-коммуникационные технологии;
  • новейшие технологии.
В первые годы деятельности Фонд планирует сосредоточиться на инвестициях в собственный капитал и инструменты, приравненные к собственному капиталу, в частности квазикапитали.

Процедура рассмотрения проектов

После подачи заявки команда Фонда проводит предварительный анализ проектного предложения. В случае заинтересованности заявителя могут запросить предоставление дополнительных материалов, включая финансовую модель, структуру проекта, подтверждение готовности к реализации и информацию о партнерах.
Оценка также включает анализ ключевых рисков и механизмов их минимизации. Требования к проектам и финансовые инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии реализации и структуры финансирования.

Справка Finance.ua:

  • Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан на основании соглашения между Украиной и США;
  • начальный капитал Фонда сформирован за счет вкладов обеих сторон в равных долях — по 75 млн долларов США от DFC и Украины. Общий стартовый капитал составляет 150 млн долларов США.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems