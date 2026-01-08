Американо-украинский фонд восстановления объявил прием проектов Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о запуске онлайн-портала для представления инвестиционных проектов в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления (АУИФ).

Запуск портала стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 году после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.

Прием проектов и планы на 2026 год

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что за год планируется подписание первых трех инвестиционных соглашений.

Инвестиции будут направлены на проекты в приоритетных секторах, которые имеют четкий экономический эффект для восстановления Украины и отвечают требованиям международных инвесторов.

Читайте также Соглашение о полезных ископаемых: как будет работать совместный с США инвестиционный фонд

Это должны быть сильные структурированные проекты в приоритетных секторах, которые дадут понятный результат для восстановления и будут привлекательными для международных инвесторов. Фонд готов направлять капитал в инициативы, усугубляющие партнерство Украины и США и усиливающие устойчивость нашей экономики", — отметил Соболев.

Кто может подать заявку

Подать проектное предложение через онлайн-портал могут компании и инвесторы, реализующие проекты в целевых секторах Фонда и заинтересованные в привлечении финансирования.

Приоритетные направления инвестирования

В первую очередь будут рассматривать проекты в следующих секторах:

критические минералы (upstream и midstream);

энергетика, в том числе генерация, передача и добыча углеводородов;

транспорт и логистика;

информационно-коммуникационные технологии;

новейшие технологии.

В первые годы деятельности Фонд планирует сосредоточиться на инвестициях в собственный капитал и инструменты, приравненные к собственному капиталу, в частности квазикапитали.

Процедура рассмотрения проектов

После подачи заявки команда Фонда проводит предварительный анализ проектного предложения. В случае заинтересованности заявителя могут запросить предоставление дополнительных материалов, включая финансовую модель, структуру проекта, подтверждение готовности к реализации и информацию о партнерах.

Оценка также включает анализ ключевых рисков и механизмов их минимизации. Требования к проектам и финансовые инструменты могут отличаться в зависимости от сектора, стадии реализации и структуры финансирования.

Справка Finance.ua:

Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) создан на основании соглашения между Украиной и США;

начальный капитал Фонда сформирован за счет вкладов обеих сторон в равных долях — по 75 млн долларов США от DFC и Украины. Общий стартовый капитал составляет 150 млн долларов США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.