В Новой почте рассказали, что думают о запуске своего маркетплейса

"Новая почта" ставит цели по росту количества применения роботов во время выполнения рабочих задач
Компания «Новая почта», входящая в группу NOVA, не планирует создавать собственный маркетплейс и сосредоточится на развитии логистических сервисов.
Об этом сообщил совладелец компании Вячеслав Климов во время интервью на YouTube-канале Fedoriv Vlog, передает «Интерфакс-Украина».
«Наш главный актив — это сфокусированность на доставке, поэтому маркетплейса не будет», — отметил Климов.
По словам совладельца компании Владимира Поперешнюка, в ближайшие десять лет «Новая почта» планирует развиваться именно в сфере логистики и доставки.
«Никаких маркетплейсов в наших десятилетних планах нет», — уточнил Поперешнюк.

Роботизация и развитие фулфилмента

Отдельно Поперешнюк отметил, что «Новая почта» ставит цели роста количества применения роботов во время выполнения рабочих задач.
«Я думаю, что мы будем отталкиваться от мировых практик, как Amazon считает миллионами роботов, думаю, что мы будем считать в тысячах сначала», — подчеркнул совладелец.
Накануне Климов во время презентации книги «Для менеджеров» основателя ІТ-компании Fractal Артема Бородатюка сообщал, что одной из стратегических ставок на будущее «Новой почты» является сервис фулфилмент — обеспечение полной цепи от заказа товара до его доставки клиенту.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» в 2025 году увеличила выручку на 21% по сравнению с 2024 годом ранее
  • количество доставленных посылок и грузов в 2025 году выросло на 7,4% - с 486 млн до 522 млн, в том числе международных — на 52,6%, с 19 млн до 29 млн;
  • по состоянию на начало января 2026 г. сеть компании насчитывала более 50 тыс. точек обслуживания, среди них 15,9 тыс. отделений и 34,2 тыс. почтоматов.
