«Новая почта» анонсировала новые виды почтоматов Сегодня 14:24

Украинский почтовый оператор «Новая почта» тестирует новые форматы почтоматов.

Об этом Об этом говорится в сообщении НП.

В настоящее время компания готовит к тестированию совершенно новые модели, чтобы доставка становилась еще более удобной.

Что известно о новых почтоматах

Пластиковый почтомат: легкий и удобный для установки в помещениях.

легкий и удобный для установки в помещениях. Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок.

модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок. Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок.

автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок. Conveniq (Конвиник): ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со вкусностями для максимального удобства в одном пространстве.

Все эти решения готовятся к тестированию в Украине.

«Если оно пройдет успешно, эти инновации появятся в городах и селах по всей Украине», — говорят в компании.

Ранее мы сообщали , что с 1 января 2026 года должность СЕО Новой почты займет Евгений Тафийчук, операционный директор «Новой почты».

Finance.ua также писал о том, что «Новая почта» подтвердила намерения открыть отделения в США и Финляндии, однако пока не сообщает точные сроки их запуска.

