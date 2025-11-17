«Новая почта» анонсировала новые виды почтоматов
Украинский почтовый оператор «Новая почта» тестирует новые форматы почтоматов.
Об этом говорится в сообщении НП.
В настоящее время компания готовит к тестированию совершенно новые модели, чтобы доставка становилась еще более удобной.
Что известно о новых почтоматах
- Пластиковый почтомат: легкий и удобный для установки в помещениях.
- Пенопластовый конструктор: модульный, ячейки можно менять под разные размеры посылок.
- Кастомный дроп-бокс: автономное решение для бизнеса со встроенным сканером и принтером. Можно использовать для массовых отправок.
- Conveniq (Конвиник): ячейка для клиентов, сочетающая почтомат, кофейный автомат и холодильник Grab&Go со вкусностями для максимального удобства в одном пространстве.
Все эти решения готовятся к тестированию в Украине.
«Если оно пройдет успешно, эти инновации появятся в городах и селах по всей Украине», — говорят в компании.
Ранее мы сообщали, что с 1 января 2026 года должность СЕО Новой почты займет Евгений Тафийчук, операционный директор «Новой почты».
Finance.ua также писал о том, что «Новая почта» подтвердила намерения открыть отделения в США и Финляндии, однако пока не сообщает точные сроки их запуска.
