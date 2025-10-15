0 800 307 555
Нова пошта призначила нового СЕО
Нова пошта призначила нового СЕО
Нова пошта оголосила про призначення нового СЕО.
Про це Finance.ua повідомлиа персслужба компанії.
Посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року.
До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень.
«Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній… Лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», — зазначив співвласник Нової пошти Вячеслав Климов.

Що відомо про Євгена Тафійчука

  • Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади.
  • Він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці.
  • Під його керівництвом відбулася трансформація кур’єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку.
  • З 2021 до 2024 року обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.
«Я продовжу концентруватись на головних стратегічних векторах розвитку компанії: Fast, Easy, Safe. Моїми пріоритетами стануть безкомпромісна якість сервісу та зростання компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме те, як ми поводимо себе в деталях і як ставимось до клієнтів, визначає нашу якість та рівень сервісу», — запевнив Тафійчук.
