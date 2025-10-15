Нова пошта призначила нового СЕО Сьогодні 13:12

Нова пошта оголосила про призначення нового СЕО.

Про це Finance.ua повідомлиа персслужба компанії.

Посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року.

До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень.

«Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати і один внутрішній… Лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», — зазначив співвласник Нової пошти Вячеслав Климов.

Що відомо про Євгена Тафійчука

Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади.

Він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці.

Під його керівництвом відбулася трансформація кур’єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку.

З 2021 до 2024 року обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.

«Я продовжу концентруватись на головних стратегічних векторах розвитку компанії: Fast, Easy, Safe. Моїми пріоритетами стануть безкомпромісна якість сервісу та зростання компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме те, як ми поводимо себе в деталях і як ставимось до клієнтів, визначає нашу якість та рівень сервісу», — запевнив Тафійчук.

