День финансов: МВФ в Украине, энергетический сектор, справка о постановке на учет ВПЛ Сегодня 17:35

В понедельник, 17 ноября, к сезону черной пятницы активно готовятся и финансовые учреждения: они запускают совместные акции с крупными маркетплейсами, предлагают кешбэки, рассрочки и бонусы для клиентов. Об этом пишем в статье:

МВФ в Украине

НБУ, Минфин и команда МВФ обсудили планы на ближайшие дни. Экспертные дискуссии будут касаться потенциальной новой программы расширенного финансирования. Детали сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с миссией МВФ во главе с Гевином Греем.

Позже председатель комитета Верховной Рады по бюджету Пидласа прокомментировала новую программу МВФ на $8 миллиардов.

В то же время, НБУ не знает, откуда в Украину попали доллары, фигурирующие в операции «Мидас».

Энергетический сектор

Кабинет министров утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений.

Также в КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева в условиях полного блэкаута.

Справка о постановке на учет ВПЛ

Часто ВПЛ сталкиваются с ситуацией, когда «прописка» осталась на временно оккупированной территории (ВОТ) или ее просто нет в паспорте. Но это не означает, что такие лица не могут встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку.

Курс валюты

Официальный курс гривны в период 10−14 ноября показал небольшую волатильность в пределах стабильного диапазона, без признаков резкого или длительного тренда. За период 10−14 ноября официальный курс вырос на 0,0859 грн, что составляет примерно 0,2%, то есть общее ослабление гривны было умеренным.

Какие компании чаще всего открывали украинцы

В третьем квартале 2025 года больше всего новых компаний зарегистрировали в Киеве. Высокую динамику также показала Львовская область. В пятерку лидеров вошли Днепропетровская, Киевская и Одесская области.

Новые виды почтоматов

Украинский почтовый оператор «Новая почта» тестирует новые форматы почтоматов. Об этом говорится в сообщении НП. На данный момент компания готовит к тестированию совершенно новые модели, чтобы доставка становилась еще более удобной.

Что дарят украинцы

Украинцы меняют отношение к подаркам и все чаще выбирают опыт вместо материальных вещей. 71% опрошенных украинцев предпочитают совместно проведенное время и новые впечатления, тогда как только 29% считают более важным иметь вещь как напоминание о событии или человеке.

