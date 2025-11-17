0 800 307 555
У КМДА розповіли, чи планують евакуацію людей з Києва за умов повного блекауту

18
У Києві не передбачена евакуація людей у разі повного блекауту. Водночас у місті підготовлені плани організованого виїзду на випадок бойових дій.
Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА у відповідь на запит Суспільного.
У КМДА нагадали про вимоги Кодексу цивільного захисту та постанови Кабінету Міністрів № 841 про проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
Документ визначає перелік випадків, коли може проводитись централізований виїзд населення, матеріальних цінностей і культурних об’єктів. Серед таких випадків аварії з викидом радіоактивних чи небезпечних хімічних речовин, катастрофічне затоплення, землетрус, масові лісові або торф’яні пожежі, зсуви та збройні конфлікти.
Виконувач обов’язків директора департаменту Андрій Касьян повідомив, що райадміністрації щороку уточнюють плани з урахуванням можливих загроз та ризиків. За його словами, чинні плани не передбачають евакуацію жителів столиці у разі блекауту.
Джерело Суспільного у Київській міській військовій адміністрації повідомило, що у столиці існує документально затверджений план евакуації населення на випадок бойових дій. За словами співрозмовника, підготовлено резерв пального і визначені маршрути виїзду. Він також зазначив, що частина мешканців виїжджатиме на власному транспорті. Інші деталі, зокрема кількість людей і терміни можливого виїзду, не розголошуються через державну таємницю.
Джерело також повідомило, що у Києві затверджений секторальний план оборони столиці на випадок повторного російського вторгнення у регіон, у тому числі у разі загрози з боку білорусі.
У столичній адміністрації уточнили, що документа про евакуацію населення на випадок блекауту не існує. Вони зазначили, що всі протоколи Ради оборони Києва оприлюднені на офіційному сайті.
У КМДА зазначили, що у разі тривалих відключень світла у місті функціонують 1073 пункти незламності. Серед них 742 пункти Київської міської військової адміністрації, більшість з яких розміщені у школах. Крім того, ще 10 пунктів облаштовані і готові до відкриття згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1401.
За матеріалами:
suspilne.media
