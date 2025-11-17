0 800 307 555
5 мільйонів українців вже подали заявки на «Зимову підтримку»

Уже 5 мільйонів українців подали заявку до участі у програмі «Зимова підтримка». Зокрема, майже мільйон (951 613) заявок подано на дітей.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кошти надійдуть заявникам протягом 10 днів з дня подачі заявки.
Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року включно. Поки подати заяву можна через застосунок Дія, а з 18 листопада — ще й через Укрпошту (працюватимуть понад 26 тисяч точок по всій Україні).

Як подати заявку через Укрпошту

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога.
  • Якщо пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово.
  • Маломобільна людина, яка не має можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, може звернутися на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545 і замовити приїзд поштаря.

Що треба знати

Витратити кошти потрібно у такі строки:
  • до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;
  • до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
  • до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.
Куди можна витратити допомогу

Програма «Зимова підтримка», зокрема, передбачає отримання допомоги в розмірі 1 000 грн.
Ці кошти можна витратити на:
  • оплату комунальних послуг,
  • придбання ліків,
  • продуктів харчування українського виробника (крім підакцизних товарів),
  • книжок,
  • благодійні внески,
  • поштові послуги.
Нагадаємо, президентська програма «Зимова підтримка» стартувала 15 листопада.

Хто може скористатися допомогою

Усі громадяни, які перебувають в Україні (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Один громадянин може отримати тільки одну виплату в розмірі 1 000 грн за цією програмою.
Усі деталі щодо цієї та інших програм у межах «Зимової підтримки» можна дізнатися на платформі https://zyma.gov.ua/
