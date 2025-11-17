5 мільйонів українців вже подали заявки на «Зимову підтримку»
Уже 5 мільйонів українців подали заявку до участі у програмі «Зимова підтримка». Зокрема, майже мільйон (951 613) заявок подано на дітей.
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кошти надійдуть заявникам протягом 10 днів з дня подачі заявки.
Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року включно. Поки подати заяву можна через застосунок Дія, а з 18 листопада — ще й через Укрпошту (працюватимуть понад 26 тисяч точок по всій Україні).
Як подати заявку через Укрпошту
Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога.
- Якщо пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово.
- Маломобільна людина, яка не має можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, може звернутися на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545 і замовити приїзд поштаря.
Що треба знати
Витратити кошти потрібно у такі строки:
- до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;
- до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;
- до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.
Куди можна витратити допомогу
Програма «Зимова підтримка», зокрема, передбачає отримання допомоги в розмірі 1 000 грн.
Ці кошти можна витратити на:
- оплату комунальних послуг,
- придбання ліків,
- продуктів харчування українського виробника (крім підакцизних товарів),
- книжок,
- благодійні внески,
- поштові послуги.
Нагадаємо, президентська програма «Зимова підтримка» стартувала 15 листопада.
Хто може скористатися допомогою
Усі громадяни, які перебувають в Україні (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Один громадянин може отримати тільки одну виплату в розмірі 1 000 грн за цією програмою.
Усі деталі щодо цієї та інших програм у межах «Зимової підтримки» можна дізнатися на платформі https://zyma.gov.ua/
