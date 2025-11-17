5 мільйонів українців вже подали заявки на «Зимову підтримку» Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Уже 5 мільйонів українців подали заявку до участі у програмі «Зимова підтримка». Зокрема, майже мільйон (951 613) заявок подано на дітей.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти надійдуть заявникам протягом 10 днів з дня подачі заявки.

Прийом заяв триватиме до 24 грудня 2025 року включно. Поки подати заяву можна через застосунок Дія, а з 18 листопада — ще й через Укрпошту (працюватимуть понад 26 тисяч точок по всій Україні).

Як подати заявку через Укрпошту

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога.

Якщо пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово.

Маломобільна людина, яка не має можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, може звернутися на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545 і замовити приїзд поштаря.

Що треба знати

Витратити кошти потрібно у такі строки:

до 30 червня 2026 року — якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію;

до 25 грудня 2025 року — якщо отримали допомогу автоматично в Укрпошті;

до 25 січня 2026 року — якщо подали письмову заявку через Укрпошту.

Куди можна витратити допомогу

Програма «Зимова підтримка», зокрема, передбачає отримання допомоги в розмірі 1 000 грн.

Ці кошти можна витратити на:

оплату комунальних послуг,

придбання ліків,

продуктів харчування українського виробника (крім підакцизних товарів),

книжок,

благодійні внески,

поштові послуги.

Нагадаємо, президентська програма «Зимова підтримка» стартувала 15 листопада.

Хто може скористатися допомогою

Усі громадяни, які перебувають в Україні (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Один громадянин може отримати тільки одну виплату в розмірі 1 000 грн за цією програмою.

Усі деталі щодо цієї та інших програм у межах «Зимової підтримки» можна дізнатися на платформі https://zyma.gov.ua/

