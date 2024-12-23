Україна знайшла спосіб боротьби з блекаутом — The New York Times Сьогодні 12:21 — Енергетика

Українська енергетична мережа настільки постраждала від російських атак, що чиновники шукають нові варіанти запобігання кризі — орендують плавучі електростанції та вивозять старі електростанції радянських часів з країн колишнього Східного блоку.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times

«Два роки атак на електростанції та підстанції поставили енергетичну мережу країни на межу краху, кажуть експерти. Організація Об’єднаних Націй попередила, що цієї зими відключення електроенергії можуть тривати до 18 годин на добу», — пише автор матеріалу.

«Це змусило українську владу вдатися до нетрадиційних заходів, щоб спробувати запобігти енергетичній кризі. Вона перевозить в Україну стару литовську електростанцію, щоб зібрати деталі для пошкодженої мережі; перейшла до оренди плавучих електростанцій у Туреччини; і навіть запросила присутність ООН на критичних підстанціях, сподіваючись стримати російські атаки», — йдеться в матеріалі.

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Автор матеріалу також зазначає: «Місяці російських атак виснажили запаси обладнання для ремонту та обслуговування електростанцій на Україні. Оскільки енергетичні об’єкти України були побудовані здебільшого за часів Радянського Союзу, вони залежать від запасних частин з об’єктів радянської епохи, сказав Андріан Прокіп, київський експерт з енергетики з Інституту Кеннана у Вашингтоні. Тому торік ДТЕК, найбільша енергетична компанія України, почала шукати на заводах у країнах колишнього Східного блоку, таких як Словаччина і Чехія, сумісні деталі. „Ми знайшли електростанції, які використовували генератори і турбіни, що були дуже схожі на наші“, — сказав Олексій Поволоцький, керівник офісу відновлення ДТЕК».

«Будівництво нових електростанцій — тривалий процес, який Україна не може собі дозволити з настанням зими. Як альтернативу країна планує орендувати „електростанції“ — плавучі електростанції, встановлені на вантажних суднах — для постачання електроенергії в чорноморський прибережний район Одеси, де відсутні потужності з виробництва електроенергії. Електростанції, що працюють на паливі або газі, будуть пришвартовані в портах регіону і передаватимуть електроенергію в мережу через берегові підстанції», — йдеться у статті.

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Українські чиновники заявили, що ведуть переговори з Karpowership, турецькою компанією, що спеціалізується на електростанціях, про оренду кількох суден. У 2023 році компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з державним українським енергетичним трейдером для встановлення електростанцій, здатних виробляти 500 мегават, що достатньо для постачання одного мільйона українців.

«Оскільки більшість її теплових і гідроелектростанцій зруйновані або серйозно пошкоджені, Україна покладалася на свої три діючі атомні електростанції, щоб підтримувати світло. Разом вони можуть забезпечити 7,7 гігават електроенергії, що становить понад половину поточної потужності генерації країни, за даними DiXi Group, українського енергетичного аналітичного центру.

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росія утрималася від прямих атак на атомні станції, які могли б спровокувати катастрофу. Натомість вона нещодавно зосередилася на тому, щоб паралізувати їхню здатність передавати електроенергію, знищивши підстанції, що з’єднують їх із мережею.

«Із серпня Міжнародне агентство з атомної енергії, орган ООН, зафіксувало чотири атаки на такі підстанції. Щоразу удари змушували кілька реакторів відключатися або вимагали від них зниження потужності як запобіжний захід. Україна побудувала бетонні укриття навколо підстанцій для їхнього захисту, але офіційні особи визнають, що вони неефективні проти ракет. Тому вони вдалися до радикального заходу: попросили посадовців агентства ООН залишитися на підстанціях, розраховуючи на їхню присутність для стримування російських атак», — йдеться в статті.

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