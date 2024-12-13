Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад €900 мільйонів — Finance.ua

Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад €900 мільйонів Сьогодні 14:33 — Енергетика

Фонд підтримки енергетики України вже зібрав від донорів понад 900 мільйонів євро внесків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський у Відні за результатами 22-го міністерського засідання цієї структури.

«Створений нами Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро. І ми співпрацюємо з новими донорами, аби поповнити його фінансовими ресурсами, що дозволять нам продовжувати інтенсивні закупівлі для заміни обладнання, яке постійно пошкоджується через ракетні та дронові атаки з боку росії», — сказав він.

За словами Лорковського, секретаріат Енергетичного співтовариства робить усе можливе, щоб кошти фонду, «були якнайшвидше спрямовані через закупівлі на підтримку стійкості української енергетичної системи».

Він також нагадав, що у рамках міністерського засідання глава Міненерго України Герман Галущенко зустрівся із новопризначеним єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном, і під час цієї зустрічі було «підтверджено співпрацю на підтримку України».

Найближчим часом, додав Лорковський, секретаріат Енергетичного співтовариства обговорить з новим керівництвом Єврокомісії «подальші ініціативи, які ще більше підтримають стійкість української енергетики».

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року за ініціативи Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які прагнуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного постачання в умовах військової агресії рф.

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