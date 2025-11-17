Нафтогаз і грецька компанія підписали угоду про постачання природного газу на зиму 2025−2026
Група «Нафтогаз» і грецька державна компанія DEPA Commercial підписали лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період 2025−2026 року.
Ця домовленість є результатом системної роботи Уряду України над забезпеченням достатнього рівня природного газу у підземних сховищах. Газ транспортуватиметься через маршрут, який забезпечують оператори ГТС п’яти європейських країн.
Домовленості включають як оперативну, так і довгострокову співпрацю з грецькою стороною. Як заявив Президент України Володимир Зеленський, наразі вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.
Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами. Повне фінансування буде.
«Україна активно працює над диверсифікацією маршрутів постачання газу і ми дякуємо грецьким партнерам за співпрацю, яка допоможе нам не тільки забезпечити теплом домівки українців протягом цієї зими, але й зміцнити енергетичну безпеку України та всього регіону. Частину завдання із закупівлі імпортного природного газу для України вже виконано. Продовжуємо роботу з партнерами, зокрема зі США», — коментує заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Нагадаємо, що на початку листопада Група «Нафтогаз» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор. Крім того, Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського LNG завдяки відповідним домовленостям між НАК Нафтогаз і польським ORLEN.
