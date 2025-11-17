0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафтогаз і грецька компанія підписали угоду про постачання природного газу на зиму 2025−2026

Енергетика
31
Нафтогаз і грецька компанія підписали угоду про постачання природного газу на зиму 2025−2026
Нафтогаз і грецька компанія підписали угоду про постачання природного газу на зиму 2025−2026
Група «Нафтогаз» і грецька державна компанія DEPA Commercial підписали лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період 2025−2026 року.
Ця домовленість є результатом системної роботи Уряду України над забезпеченням достатнього рівня природного газу у підземних сховищах. Газ транспортуватиметься через маршрут, який забезпечують оператори ГТС п’яти європейських країн.
Домовленості включають як оперативну, так і довгострокову співпрацю з грецькою стороною. Як заявив Президент України Володимир Зеленський, наразі вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.
Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами. Повне фінансування буде.
«Україна активно працює над диверсифікацією маршрутів постачання газу і ми дякуємо грецьким партнерам за співпрацю, яка допоможе нам не тільки забезпечити теплом домівки українців протягом цієї зими, але й зміцнити енергетичну безпеку України та всього регіону. Частину завдання із закупівлі імпортного природного газу для України вже виконано. Продовжуємо роботу з партнерами, зокрема зі США», — коментує заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Нагадаємо, що на початку листопада Група «Нафтогаз» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського LNG в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор. Крім того, Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів американського LNG завдяки відповідним домовленостям між НАК Нафтогаз і польським ORLEN.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems