«Нафтогаз» підписав грантову угоду з ЄІБ на 127 мільйонів євро

Група «Нафтогаз» підписала грантову інвестиційну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 127 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю природного газу для проходження поточного опалювального сезону.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Фінансування через європейську платформу

Як повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, ця допомога є важливою та своєчасною і допоможе забезпечити стабільне постачання газу в холодний період.
Кошти надаються через Європейську інвестиційну платформу для України (Ukraine Investment Framework, UIF). Це механізм, який мобілізує державні та приватні інвестиції на відновлення і реконструкцію України після російської агресії.
За словами віцепрезидентки ЄІБ Терези Червінської, грант у 127 мільйонів євро доповнює кредит банку на 300 мільйонів євро, який було підписано та повністю виплачено у жовтні.
Червінська наголосила, що «Team Europe» допомагає Україні зміцнити енергетичну стійкість і забезпечити безперебійну роботу критичних послуг попри постійні російські атаки.
Окрім цього, «Нафтогаз» зобов’язався реінвестувати частину коштів у розвиток відновлюваної енергетики та декарбонізацію, що сприятиме переходу до більш чистої та стійкої енергосистеми.
UIF є частиною програми Ukraine Facility, основного інструменту ЄС для цивільної підтримки України. Вперше Норвегія спрямовує свою допомогу безпосередньо через цей механізм.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
