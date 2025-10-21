«ДТЕК Нафтогаз» зазнав 40 млн євро збитків від атак рф Сьогодні 13:35 — Енергетика

З початку повномасштабної війни збитки нафтогазового бізнесу групи «ДТЕК» від російських атак на видобувну інфраструктуру сягнули 40 млн євро.

Про це повідомив директор із розвідки та видобутку вуглеводнів «ДТЕК Нафтогаз» Дмитро Пономаренко під час форуму «Енергія, що тримає Україну» в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Пономаренка, лише у 2025 році компанія недоотримає близько 100 млн кубометрів газу. Він наголосив, що ситуація в галузі залишається критичною через руйнування об’єктів газо- й нафтодобувної інфраструктури.

Потреба у розвитку власного видобутку

У коментарі виданню «Енергореформа» Пономаренко підкреслив, що в умовах постійних атак потрібно розвивати власний видобуток енергоресурсів і стимулювати галузь.

«Наша нафтогазова інфраструктура піддається нещадному знищенню, тому її потрібно відновлювати й розвивати. Україна не має жити лише імпортом», — зазначив він.

Один із напрямів, який розвиває компанія, — партнерство з іноземними компаніями. Пономаренко розповів, що «ДТЕК Нафтогаз» розширює співпрацю з партнерами в Європі та США.

«Ми на сьогодні розширюємо нашу партнерську лінійку в Європі й США. На початку вторгнення для нас це не було органічно, але згодом ми почали розвивати свій сервісний бізнес як вікно можливостей. Це залучення саме нових технологій та ресурсів. І у нас це непогано відбувається. Як приклад, американська компанія Turbo Drill підписала партнерські відносини на технологію vertical scout і придбання нової сучасної 3D-сейсміки від компанії Strides», — пояснив Пономаренко.

Він також зазначив, що «ДТЕК Нафтогаз» готовий працювати в рамках Американо-українського фонду, передбаченого «угодою про надра», має плани і веде відповідні переговори, але не став наразі розкривати подробиці.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення українсько-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

У вересні представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Було оглянуто Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

