Інвестиційний фонд відбудови: делегації США показали перші потенційні родовища

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

«Перший візит із американськими партнерами на об’єкти, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України. Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні», — сказано в повідомленні.

За його словами, було оглянуто Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище.

«Це перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду. Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки. Україна також — один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І користується величезним попитом, як в США, так і країнах Європи та Латинської Америки», — зазначив Соболев.

Він наголосив, що такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій — для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад.

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення українсько-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами;

3 вересня відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто»;

українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.



