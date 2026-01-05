День фінансів: курс долара і євро у 2026 році, санкції проти російського ВПК, зміни в політиці «Зроблено в Україні» Сьогодні 17:45

Понеділок, 5 січня. США планують повернути всі кошти, витрачені на Україну, Мінфін змінює правила подання звітності, а Мінекономіки підбиває підсумки масштабної дерегуляції за 2025 рік.

Курс долара і євро у 2026 році

Індекс долара США зріс до найвищого рівня за останні 2 тижні після дій США, спрямованих на усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Індекс спотового долара Bloomberg додав до 0,3% і сягнув максимуму з 22 грудня.

💵 2025 запам’ятався на валютному ринку відносною стабільністю курсу долара щодо гривні та різким зростанням євро і до долара США, і до української національної валюти. Що саме формувало курсову динаміку 2025 року та які сценарії валютного ринку можливі на 2026-й, розповідаємо в новій статті:

Санкції проти російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ , яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із них є громадянами та резидентами рф. Санкції запроваджено щодо осіб і компаній, пов’язаних з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Також Зеленський підписав закон , який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Закон має забезпечити доукомплектування військових частин вмотивованим особовим складом.

Зміни для бізнесу

Міністерство фінансів впроваджує новий формат взаємодії із суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ). З 1 січня річна звітність подаватиметься виключно онлайн, а терміни її подання подовжено.

Із січня 2026 року в політиці розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» набрали чинності зміни. Наприклад, з 1 січня 2026 року рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, зростає з 25% до 30%. Також в Україні починає діяти механізм страхування майна від воєнних ризиків, який адмініструє Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Він працюватиме у двох форматах. Крім того, уряд збільшив суму гранту на створення або розвиток власної справи з 250 тис. грн до 350 тис. грн. Детальніше про зміни розповідаємо тут

Зі свого боку Міністерство економіки підбило підсумки масштабної дерегуляції за 2025 рік. У минулому році держава впровадила системні зміни, перевівши державний нагляд на ризик-орієнтовану модель та спростивши умови роботи для тисяч підприємців. Підтверджений економічний ефект перевищив 13 млн грн.

ЄСВ з 1 січня 2026 року

Деякі українці звільнені від сплати податків у 2026 році. Йдеться про єдиний соціальний внесок, обов’язок утримання і нарахування якого покладуть на Пенсійний фонд. Зміни набули чинності з 1 січня. Так, у новому 2026 році ПФУ стане страхувальником для:

цивільних осіб, стосовно яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

осіб, які проходили військову службу, крім тих, кому виплачувалось грошове забезпечення.

США повернуть усі кошти, витрачені на Україну

Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, війна в Україні наразі «нічого не коштує» Сполученим Штатам. На відміну від попередньої адміністрації, нинішня політика дозволяє не лише уникнути втрат, а й отримувати прибуток.

💬 «Ми заробляємо гроші, на відміну від Байдена. Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх. Я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші», — заявив Трамп.

Масштаби «відтоку мізків»

Україна увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу. За підсумками 2024 року наша держава посіла 7-ме місце у глобальному рейтингу, що оцінює масштаби переміщення людей та «витоку мізків», свідчать дані рейтингу The Global Economy. Гірша, ніж в Україні, ситуація з цим показником лише в Самоа, Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

З іншого боку, як повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко, станом на кінець листопада в Україні офіційно працювали з посвідкою на проживання 11 346 іноземців та осіб без громадянства. Серед них представників Індії було 659 осіб, а з Бангладеш та Пакистану — по 4 особи.

