Зеленський почав зміну складу НКЦПФР: звільнено двох членів комісії

Президент Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Ярослава Шляхова та Юрія Бойка.
Відповідні укази № 11/2026 та № 12/2026 оприлюднені на сайті Офісу президента 5 січня.
Шляхов та Бойко раніше подали заяви на звільнення з посади члена НКЦПФР. Свою заяву також подав Іраклій Барамія, а у Максима Лібанова вийшов термін повноважень ще 28 лютого 2024 року і відтоді він займає цю посаду на правах виконуючого обовʼязки члена комісії до призначення наступника.
Указом від 31 грудня 2025 року президент призначив Олексія Семенюка на посаду голови НКЦПФР замість звільненого в той же день Руслана Магомедова.
Семенюк за 2024 рік отримував основний дохід від підприємницької діяльності (3,8 млн грн), свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій. Він володіє корпоративними правами у ТОВ «Брайт Продакшн» та ТОВ «Голден Сільвер» (50%), а також торговельними марками Golden Silver і Berry Wear.
Нагадаємо, з 2026 року набув чинності закон, згідно з яким перед поданням на призначення нових членів кандидати повинні пройти відкритий конкурс, хоча до цього для звільнення та призначення членів потрібен був лише указ президента.
НКЦПФР складається з шести членів та голови комісії. Якщо будуть нові звільнення, комісія може втратити кворум.
