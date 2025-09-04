Українсько-американський інвестфонд відбудови розпочав роботу Сьогодні 12:04

Українсько-американський інвестфонд відбудови розпочав роботу

Відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгора Перелигіна, воно стало своєрідним «моментом запуску нового авто».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під час засідання ухвалили ключові рішення:

сформували систему управління Фондом,

затвердили чотири спеціалізовані комітети,

розподілили менеджерів між ними.

Також надали повноваження на відкриття операційних банківських рахунків і розпочали відбір Адміністратора Фонду та Інвестиційного радника.

«Це важливий момент, бо тепер Фонд переходить від концепції до реальної роботи», — наголосив Перелигін.

За його словами, Інвестиційний фонд відбудови має стати «комплексним механізмом довіри між інвесторами (ринком) і державою, Україною та міжнародними партнерами». Він підкреслив, що Фонд як «market maker» може стати потужним інструментом розвитку економіки, промисловості та інтеграції України у світові ланцюги постачання.

Наступним кроком стане фіналізація інвестпротоколів і формування першого списку проєктів, які вже цього місяця планують обговорити з представниками U.S. International Development Finance Corporation у Києві.

«Ми працюємо, щоб протягом наступних 18 місяців запустити три проєкти топ-рівня і щоб діяльність Фонду перетворювалась на робочі місця, нові виробництва, нові технологічні ланцюги та на зміцнення економіки й безпеки України», — зазначив Перелигін.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра;

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами;

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За законопроєкт № 0309 за основу та в цілому проголосували 338 народних депутатів;

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.

