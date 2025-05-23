Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції — Finance.ua

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Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції

Казна та Політика
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Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції
Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції, Фото: me.gov.ua
Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація „Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства“ (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство», — сказано в повідомленні.
Відтак з 23 травня Американсько-український Інвестиційний фонд запущено.
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«Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна — рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», — зазначила Свириденко.
DFC та Агенція ДПП співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни.
Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.
За матеріалами:
Finance.ua
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