Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції — Finance.ua

Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції, Фото: me.gov.ua

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про надра. Він офіційно запущений.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація „Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства“ (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство», — сказано в повідомленні.

Відтак з 23 травня Американсько-український Інвестиційний фонд запущено.

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«Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна — рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», — зазначила Свириденко.

DFC та Агенція ДПП співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни.

Крім того, Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами у ресурси, включаючи DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

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