Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль — Finance.ua
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Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль

Казна та Політика
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Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль
Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль
Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю.
«Де буде зареєстрований? Є домовленість про те, що Фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент «, — сказав він.

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Серез іншого прем’єр зазначив, що угода зі США про копалини є безстроковою, але після 10 років сторони можуть за згодою сторін припинити її дію.
«Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більше 10 років — десятки років, так як для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент», — додав він.
Також прем’єр зазначив, що угода охоплює всю суверенну територію України, а в додатку до угоди буде прописаний виключний перелік надр.
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Нагадаємо, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.
Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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