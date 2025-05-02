Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль Сьогодні 15:29 — Казна та Політика

Інвестфонд зареєструють у США, але внески надходитимуть в Україну у гривнях — Шмигаль

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови буде зареєстрований в США, але рахунок для внесків буде відкритий в Україні в гривнях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю.

«Де буде зареєстрований? Є домовленість про те, що Фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент «, — сказав він.

Серез іншого прем’єр зазначив, що угода зі США про копалини є безстроковою, але після 10 років сторони можуть за згодою сторін припинити її дію.

«Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більше 10 років — десятки років, так як для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент», — додав він.

Також прем’єр зазначив, що угода охоплює всю суверенну територію України, а в додатку до угоди буде прописаний виключний перелік надр.

Читайте також Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters

Нагадаємо, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.

Після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.