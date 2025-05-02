Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters — Finance.ua
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Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters

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Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters
Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters
Фінансова віддача від угоди між Україною і США щодо видобутку корисних копалин, імовірно, стане можливою через десять або більше років.
Про це йдеться в публікації Reuters.
Зазначається, що інвестори стикатимуться з певними складнощами в її реалізації.

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Розробка стратегічно важливих корисних копалин у країнах з розвиненим гірничодобувним сектором, таких як Канада і Австралія, займає від 10 до 20 років, заявили в четвер консультанти з гірничодобувної галузі консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.
Більшість родовищ в Україні достатньо не досліджені. Крім того, енергетика і транспорт мають значні проблеми через повномасштабне російське вторгнення, а майбутня безпека не гарантована.
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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна не поспішала з видачею нових ліцензій на видобуток природних ресурсів. За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, 1 — на графіт, 1 — на золото, 2 — на марганець і 1 — на мідь. Загалом в Україні 3482 чинні ліцензії.
Сім з 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, стосуються територій, які окуповані росією. Ідеться про видобуток літію, графіту, рідкоземельних мінералів, нікелю й марганцю.
За матеріалами:
Укрінформ
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