Законопроєкт про ратифікацію угоди про надра зареєстрували у Верховній Раді — Finance.ua

Законопроєкт про ратифікацію угоди про надра зареєстрували у Верховній Раді Сьогодні 10:48 — Казна та Політика

Законопроєкт про ратифікацію угоди про надра зареєстрували у Верховній Раді

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про ратифікацію угоди зі США про доступ до природних ресурсів, підписаної 1 травня, свідчить інформація на сайті парламенту.

Народний депутат Ярослав Железняк припустив , що Комітет з питань міжнародної політики може розглянути законопроєкт 13−15 травня.

Наразі доступна лише загальна міжурядова угода про фонд: документ містить загальні положення без ключових деталей, зазначив Железняк.

За його словами, основним же є друга угода — про обмежене партнерство, яка налічує десятки сторінок і деталізує механізм роботи фонду, права сторін, місце його реєстрації, розподіл коштів тощо. «Цю угоду також погодили обидві сторони, але уряд поки не представив її депутатам», — сказав нардеп.

Таким чином, за його словами, депутати змушені голосувати за ратифікацію угоди, зміст якої їм ще не повністю відомий.

Железняк пояснив, що депутатам необхідно ознайомитися з повним пакетом документів, зокрема з угодою про обмежене партнерство, щоб зрозуміти, як функціонуватиме процедура наповнення фонду.

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17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчив намір сторін завершити підготовку та укласти угоду щодо доступу до надр.

За словами Шмигаля, з 1 травня у Верховній Раді розпочалися дискусії щодо ратифікації угоди. Після підписання документа першим віцепрем’єр-міністром Юлією Свириденко та представником США Куртом Бессентом угода повернеться до Кабінету Міністрів, який передасть її до парламенту разом із супровідними документами. Лише після ратифікації угода як міжнародний договір набуде чинності.

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