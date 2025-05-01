Інвестиції дадуть робочі місця і підвищення заробітних плат для населення: Фурман про угоду з США — Finance.ua

Інвестиції дадуть робочі місця і підвищення заробітних плат для населення: Фурман про угоду з США Сьогодні 15:46

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Які це матиме наслідки та чи отримає Україна нові інвестиції для розвитку — розказав в ефірі телеканалу «Ми-Україна» член ради Нацбанку України, доктор економічних наук Василь Фурман

«Україна всі 34 роки незалежності була недоінвестована», — зазначив експерт.

За його словами, навіть якщо не враховувати період повномасштабної війни з росією, держава розвивалася повільно.

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«Навіть без війни ми розвивалися не постійно: то розвиваємося, то падаємо, то криза. Тому що ми були старовинною економікою, придатком високорозвинених країн», — сказав Фурман.

Економіст зауважив, що такі економіки дуже волатильні.

«Ціни на світових ринках зростають — в тебе все добре, ціни падають — в тебе все пропало», — додав він.

Фурман наголосив, що інвестиції дадуть можливість і технології структурно перебудовувати Україну.

«Робити Україну високотехнологічною державою. І тоді ти вже менш залежний від тих цін, які там зростають, і більше заробляєш», — зазначив він.

Фурман зауважив, що коли країна продає сировину ціна значно менша, ніж коли держава дає готову продукцію.

«Коли ти вже продаєш титан — перероблений метал, то це у два, п’ять, десять разів дорожче», — сказав він.

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Також інвестиції дадуть робочі місця і підвищення заробітних плат для населення.

«Навіть зараз, без цієї угоди, набагато престижніше працювати в іноземних компаніях, які працюють в Україні. Тому що там більша заробітна плата, соціальний пакет», — сказав Фурман.

За його словами, після угоди в Україні почне працювати більше іноземних компаній.

Довідка Finance.ua:

у ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин. США робитимуть внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть наповнювати його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України;

президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд;



угода між урядами США та України «про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови» лишає не деталізованими низку важливих положень двосторонньої співпраці і фіксує передусім базові, політичні параметри.



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