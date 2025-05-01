Україна та США підписали угоду про корисні копалини: деталі документа — Finance.ua

Україна та США підписали угоду про корисні копалини: деталі документа Сьогодні 09:50

Україна та США підписали угоду про корисні копалини: деталі документа

У ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів США Скоттом Бессантом.

«Як домовились Володимир Зеленський та Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн — України та Сполучених Штатів», — сказано в повідомленні.

За її словами, Україна спільно із США створить Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в державу.

Ключові положення угоди

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятиме Україна цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково — на десятиліття.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як працюватиме Фонд

США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України.

Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

«Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково. Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це Угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — підсумувала Свириденко.

Мінфін США підтвердив підписання угоди

У Міністерстві фінансів США повідомили про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

«Угода стала визнанням значної фінансової та матеріальної підтримки, яку американський народ надав Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії, і відкриває новий етап економічного партнерства», — сказано в повідомленні.

«Я радий оголосити про підписання сьогодні історичної угоди про економічне партнерство між США та Україною, яка створює Інвестиційний фонд реконструкції для сприяння прискоренню економічного відновлення України. Економічна безпека — це національна безпека», — написав міністр фінансів США Скотт Бессент в мережі X.

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Державний секретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про природні ресурси між Україною та Сполученими Штатами «кроком у припиненні цієї війни».

У соціальній мережі X Рубіо зазначив , що США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію завдяки керівництву США та особисто президенту Дональду Трампу. «Це важлива віха в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни», — заявив Рубіо.

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