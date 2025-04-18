Україна та США підписали меморандум щодо угоди про надра — Finance.ua

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про надра Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про надра

Україна та Сполучені Штати Америки у четвер, 17 квітня, підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу української та американської команд. Україна та США готують створення Фонду інвестицій у відбудову України.

«Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів — саме з такою метою команди працюють над документом», — заявила вона.

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Українська міністерка наголосила, що попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання, а далі — ратифікація парламентами.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну», — додала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

раніше президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд обох країн щодо угоди у сфері надрокористування. Він заявив, що урядова команда України вже досягла хороших результатів у перемовинах з американською стороною, а основні юридичні аспекти угоди майже завершені;

у четвер, 17 квітня, президент США Дональд Трамп висловив очікування, що наступного тижня може бути підписана угода про копалини.

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