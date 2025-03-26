США запропонували Україні нову велику угоду про корисні копалини — Зеленський Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

США запропонували Україні нову велику угоду про корисні копалини — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США виступили з пропозицією підписати нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.

За його словами, американці запропонували замість рамкової угоди одразу укласти повну.

«Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків, які були раніше. Рамкова угода, ви пам’ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їхнє бачення», — пояснив Зеленський.

Президент додав, що йому невідомі поки деталі цієї нової угоди, але зазначив: згадок про АЕС там немає.

«Я попросив розібратися з цією угодою, зробити роз’яснення всіх деталей. І потім ми зберемося», — сказав він.

Нагадаємо, раніше CBC News писало, що президент США Дональд Трамп прагне змінити українсько-американську угоду про корисні копалини, зробивши її «більшою і кращою».

Україна та США домовилися підписати угоду про спільний видобуток українських корисних копалин. Перший варіант угоди, який передбачав право власності США на 50% запасів корисних копалин в Україні, Київ не прийняв.

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Президент України Володимир Зеленський пояснював, що документ не відповідав українським інтересам. Це викликало критику у Вашингтоні, дійшло до прямих звинувачень від президента США Дональда Трампа на адресу Зеленського.

Згодом українська та американська сторони допрацювали документ. Згідно з ним, Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови. Управлятимуть ним обидві сторони. Передбачається, що Україна вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є в державній власності Києва.

Водночас уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Як зазначено в угоді, учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд.

Проте підписання цієї угоди провалилося через суперечку між українським та американським президентами в Білому домі 28 лютого. Дональд Трамп тоді заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Водночас Володимир Зеленський наголошував, що Україна все ще готова підписати угоду.

hromadske За матеріалами:

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