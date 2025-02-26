Скільки коштують українські корисні копалини — відповідь економіста Сьогодні 09:01 — Казна та Політика

Скільки коштують українські корисні копалини — відповідь економіста

Україна володіє надрами загальною вартістю $14,8 трлн. Лише запаси корисних копалин на Дніпропетровщині оцінюються у $3,5 трлн. Водночас видобуток вугілля зараз на рівні 1910 року внаслідок окупації росією частини територій.

Про це повідомили в Центрі економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на слова старшого економіста Володимира Ланди.

Україна володіє надрами на близько $14,8 трлн, а лише запаси Дніпропетровщини оцінюються у $3,5 трлн.

За роки війни росія окупувала близько 20% територій України, включно з родовищами вугілля — колись основного енергетичного ресурсу країни. Внаслідок цього обсяги видобутку обвалилися до рівня, на якому Україна була понад 100 років тому.

«Якщо 50 років тому видобуток вугілля був понад 200 млн тонн на рік, то зараз ми навіть одну десяту не видобуваємо. Ми на рівні 1910 року по вугіллю», — сказав Володимир Ланда.

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Окрім шахт, Україна також втратила металургійні потужності, а логістика у гірничодобувному комплексі суттєво ускладнилася. Проте навіть після цих втрат природні ресурси залишаються важливим економічним активом.

За словами Ланди, якщо іноземні інвестори вкладуться у видобуток і переробку, вони не лише сплачуватимуть податки та створюватимуть робочі місця, а й захищатимуть свої активи від агресії.

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«Іноземний власник не зможе просто забрати виробництво у вантажівку та вивезти. Заводи та підприємства залишатимуться в Україні, а отже, інвестори будуть зацікавлені в нашій безпеці», — додав старший економіст ЦЕС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України знаходяться надра на близько $350 млрд. росія може використовувати частину критичних матеріалів у галузях оборони, авіації та медицини.

Президент США Дональд Трамп 3 лютого 2024 року заявив журналістам, що хотів би отримати «цінні українські рідкісноземельні елементи» в обмін на допомогу нашій державі.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 12 лютого обговорив економічну інвестиційну угоду стосовно рідкісноземельних металів.

Водночас вимога Трампа про «відшкодування» від України $500 млрд виходить далеко за межі контролю США над критично важливими корисними копалинами країни. Вимога охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти та газу та більшої ресурсної бази країни.

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