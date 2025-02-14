Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин: пропонує створювати спільні підприємства — Finance.ua

Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин: пропонує створювати спільні підприємства
Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин та займає перше місце в Європі за запасами урану та літію.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у статті для видання Politico.
«Ми не з тих, хто просить про вступ до ЄС просто заради фінансування чи преференцій. Ми знаємо собі ціну і чесно говоримо про це з партнерами. Ми вже є основою безпеки Європи», — наголосив очільник уряду.
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Він додав, що Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин та займає перше місце в Європі за запасами урану.
«Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС», — підкреслив Шмигаль.
Він додав, що також в Україні найбільші запаси літію в Європі. У 2021 році у світі було спожито 460 тисяч тонн карбонату літію, а до 2030 року попит зросте до 6 мільйонів тонн.
Тому Шмигаль зауважив, що Україна готова створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу.
«Україна серед світових лідерів за запасами титану. Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором», — зазначив прем’єр-міністр.
Він додав, що відновлення України стане важливим чинником для консолідації Європи, адже ідеться про сотні мільярдів євро інвестицій, що створять нові виробництва та робочі місця як в Україні, так і у країнах ЄС.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.
Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.
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