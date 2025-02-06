Хто контролює більшість світового ринку рідкісноземельних металів — Finance.ua

Хто контролює більшість світового ринку рідкісноземельних металів Сьогодні 06:43 — Світ

Рідкісноземельні метали з кожним роком мають все більший попит у світі, оскільки широко використовуються у високотехнологічному виробництві, наприклад, смартфонів, побутової техніки, ядерних реакторів, лазерів військового та медичного призначення тощо. Рідкісноземельними вважаються 17 елементів таблиці Менделєєва: скандій, ітрій, лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій. Незважаючи на назву, ці метали не є рідкісними у прямому значенні слова: їх родовища розкидані по всій планеті, але процес видобутку та обробки — складний та дорогий.

За даними Геологічної служби США, перше місце у світі за рівнем запасів та видобутку рідкісноземельних металів займає Китай, повідомляє «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

У Китаї запас рідкісноземельних металів оцінюється в 44 млн тонн. Найбільше родовище розташоване у Баян-Обо, на півночі країни.

На другому місці — В’єтнам, де запаси вдвічі менші (22 млн тонн), на третьому — Бразилія (21 млн тонн).

До десятки країн і територій, де найбільші запаси рідкісноземельних металів, також входять: росія (10 млн тонн), Індія (6,9 млн тонн), Австралія (5,7 млн тонн), США (1,8 млн тонн), острів Гренландія (1,5 млн тонн), Танзанія (0,9 млн тонн) та Канада (0,8 млн тонн).

На Китай припадає 68,6% світового видобутку рідкісноземельних металів, США — 12,3%, М’янму — 10,9%, Австралію — 5,1%, на Таїланд — 2%, інші країни — 1,1%.

Президент США Дональд Трамп сказав , що Україна може отримати подальшу військову підтримку в обмін на свої рідкісноземельні метали. Не відомо, чи Трамп говорив саме про ці 17 елементів. Або, як припускає Reuters, мав на увазі під рідкісноземельними металами всі цінні мінерали. Президент України Володимир Зеленський заявив , що одним із напрямків «Плану перемоги» є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Україна має великі родовища таких критичних металів як, зокрема, уран, літій, графіт і титан.

Наприклад, в Україні близько 500 тисяч тонн запасів літію — це третина від доведених у Європі та близько 3% від світових покладів. Також Україна входить до п’ятірки провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів графіту — близько 19 млн тонн, та до десятки країн за обсягами розвіданих запасів титану (і забезпечувала понад 7% його світового видобутку).

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