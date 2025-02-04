США хочуть отримати від України рідкоземельні метали в обмін на допомогу — Трамп Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

США хочуть отримати від України рідкоземельні метали в обмін на допомогу — Трамп

У понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що США хочуть отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на допомогу, і Україна готова це зробити.

Про це повідомляють Reuters та AP

Виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж Європа.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якої вони збираються забезпечити те, що ми віддаємо їм разом зі своїми рідкоземельними та іншими речами», — заявив Трамп.

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Президент США зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду.

«Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них (в України. — Ред.) велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити», — сказав Трамп.

Зеленський додав у «план перемоги» пункт про рідкісноземельні ресурси, розраховуючи саме на США, розповіло Суспільному джерело в Офісі президента України. Водночас ключовим є питання безпеки, коли йдеться про використання рідкісноземельних ресурсів.

«Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами», — прокоментував співрозмовник.

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Після презентації «плану перемоги» видання Financial Times писало, що деякі пункти Плану перемоги закладались під потенційну перемогу Трампа на виборах, зокрема видобуток рідкоземельних металів. Цю ідею ОПУ міг запропонувати сенатор Ліндсі Грем.

Видання Bloomber повідомляло , що на Китай припадає 80% імпорту рідкоземельних металів у США, які необхідні для виробництва різних товарів, від смартфонів до винищувачів.

Що відомо про рідкоземельні метали в Україні

Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

За словами міністерки економіки Свириденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин. Літій — один із ключових компонентів для виробництва різних товарів, від смартфонів до винищувачів.

Складність видобутку полягає у тому, щоб зробити копалини придатними до використання — цей процес дороговартісний, потребує обладнання та кваліфікованих працівників.

За даними канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, росія взяла під контроль українські території з покладами енергоресурсів, металів та мінералів, що оцінюють у принаймні $12,4 трлн.

Що відомо про план перемоги України

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив план перемоги України в українському парламенті. Він зазначив, що документ містить пункти, детально розраховані у часі, і якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року. 17 жовтня, Зеленський презентував його на засіданні Європейської ради у Брюсселі.

Загалом оприлюднений Зеленським план перемоги складається з п’ятьох розділів:

Запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане «свідченням рішучості» і покаже, як партнери бачать Україну в «архітектурі безпеки». Зміцнення оборони. Пункт включає продовження операцій на території росії та зняття обмежень щодо ударів по її території; виведення ППО на рівень, достатній для захисту міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції із сусідами країнами у Європі для їх збиття у межах доступу повітряного щита партнерів; доступ до розвідданих партнерів. Стримування. Пункт передбачає розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від агресії Росії та звузить її можливості. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Контингент США зможуть замінити українські військові.

Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам.

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