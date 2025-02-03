Зеленський назвав розміри допомоги від США, яку отримала Україна — Finance.ua

Зеленський назвав розміри допомоги від США, яку отримала Україна Сьогодні 19:01 — Казна та Політика

Зеленський назвав розміри допомоги від США, яку отримала Україна

Володимир Зеленський заявив, що Україна від США не отримувала 177 мільярдів доларів США на військову допомогу. Реальне число набагато менше, ніж заявляють деякі американські політики. Ідеться про понад 70 мільярдів доларів США зброєю.

Про це президент розповів в інтерв’ю Associated Press

Зеленський розповів, що від політиків у Сполучених Штатах чув, що американці «дали Україні 177 мільярдів доларів допомоги», яку підтримував Конгрес або різні організації — проте справжнє число абсолютно відрізняється від заявленого.

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«Я як президент країни у війні вам говорю, ми отримали більше ніж 75 мільярдів (доларів США). Тобто 100 мільярдів з цих 177, або 200, говорять деякі люди, ми не отримували, і це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі. Ми отримували це не грошима, а зброєю на 70 з чимось мільярдів (військової допомоги)», — пояснив глава держави.

Президент не виключає, що гроші могли піти також на навчання, тренування, додатковий транспорт, гуманітарні та соціальні програми, однак коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії тощо, то це неправда.

«Я не знаю, де всі ці гроші, може правда на папері, може є сотні різних програм, ми не сперечаємося, ми вдячні за все. Але як президент кажу, ми отримали, я це фіксую, більш як 70 мільярдів, і це велика допомога, але це не 200 мільярдів», — резюмував Зеленський.

Окрім того, Зеленський підкреслив, що наша держава отримує від США допомогу для інших інституцій, зокрема в межах гуманітарних програм, які наразі були призупинені.

Зокрема, мовиться про енергетику, де наша держава від Сполучених Штатів отримувала 200 мільйонів доларів, медична програма, а також на встановлення сучасної американської техніки для прискорення процесу перетину кордону громадянами на суму у 100 мільйонів доларів.

«Тобто ось ці 300−400 мільйонів (доларів США) — це те, що держава отримала на ці програми. Я розумію, і ми це закриємо з європейцями або внутрішнім ресурсом, для мене це важливо. І тут я б звернув увагу американської сторони, наприклад, там де є ветеранські програми, медичні, це не дуже були великі гроші, але мені здається, що такі програми важливо підтримувати під час війни», — зазначив глава держави.

Водночас він підкреслив, що цю допомогу Україна не отримувала в бюджет, а це була пряма допомога нашим організаціям від американських, і тепер ці програми зупинені.

«Нехай вони (новий уряд США) їх не перевіряють, Україна ніколи їх (грошей на ці види допомоги) не отримувала. Це прямі відносини одних гуманітарних організацій з іншими, це важливо для українських організацій, але ми це (ці гроші) не отримували», — зауважив Зеленський.

Президент також наголосив, що ще є велика кількість інших гуманітарних програм, про які йому нічого не відомо, крім того, що вони існують. І, за словами Зеленського, напевно, президент Сполучених Штатів проведе аудит і скаже, що були ще якісь мільярди на допомогу українським організаціям, але куди вони йшли, український лідер не знає.

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