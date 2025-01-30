Зупинка іноземної допомоги США: Зеленський доручив використати внутрішні фінанси і залучити європейських партнерів — Finance.ua

Зупинка іноземної допомоги США: Зеленський доручив використати внутрішні фінанси і залучити європейських партнерів Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Зупинка іноземної допомоги США: Зеленський доручив використати внутрішні фінанси і залучити європейських партнерів

Президент Володимир Зеленський доручив використати внутрішні кошти, а також говорити з європейськими партнерами щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 29 січня.

Президент заслухав доповідь віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та заступника керівника Офісу президента Віктора Микити. «Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також — говорити з європейцями», — повідомив Зеленський.

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Він нагадав, про програми в сфері енергетики, зокрема, щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл.

Президент звернув увагу на ветеранські проєкти, ветеранські хаби, лінії підтримки, допомогу у створенні власних бізнесів.

Зеленський згадав і про будівництво пунктів пропуску на кордоні у взаємодії з партнерами.

За словами Зеленського, планується шукати на це більший внутрішній ресурс.

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«Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також — у галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось», — сказав він.

Він доручив продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від США, і додав, що «саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності».

«Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей», — додав він.

Нагадаємо, 20 січня президент Дональд Трамп вирішив заморозити її на 90 днів, щоб дати адміністрації час розглянути, які з тисяч гуманітарних програм, програм розвитку та програм безпеки продовжать отримувати фінансування від США. Трамп також призупинив федеральні гранти та позики всередині Сполучених Штатів, але суд тимчасово заблокував ці зусилля 28 січня.

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Фінансовані США програми допомоги по всьому світу звільняють співробітників і закриваються або готуються до припинення діяльності, оскільки безпрецедентне заморожування Трампом практично всієї іноземної допомоги призвело до раптової зупинки їхньої роботи.

Державний секретар США Марко Рубіо вже поновив екстрені продовольчі програми та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту, а 28 січня погодився принаймні тимчасово продовжувати витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають життєво важливі ліки, медичні послуги, продукти харчування і житло. Хоча держсекретар у своїй службовій записці схвалив продовження потенційно багатомільярдної «гуманітарної допомоги, яка рятує життя», багато гуманітарних організацій досі не впевнені, що це означає і чи дозволено їм продовжувати роботу.

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