У Мінекономіки назвали вартість копалин на тимчасово окупованій території України — Finance.ua
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У Мінекономіки назвали вартість копалин на тимчасово окупованій території України

Казна та Політика
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На тимчасово окупованих територіях України залягають поклади критичних матеріалів на суму близько 350 мільярдів доларів, значна частина яких може використовуватися росією в авіаційній, оборонній та медичній галузях.
Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час Форуму «Україна. Рік 2025».
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«Ми знаємо і володіємо інформацією, що на території, яка, на жаль, тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму порядку 350 мільярдів доларів», — зазначила Свириденко.

Україна планує розвивати переробку ресурсів

За її словами, перед Україною стоїть завдання не лише експортувати з ТОТ титан, літій, уран та рідкісноземельні метали, а й залучати інвестиції в переробку та розробку родовищ цих критичних матеріалів.
Також необхідно оновити геологічну інформацію та залучити інвесторів у переробну промисловість.
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«Ми розуміємо, що це ресурси, якими, на жаль, на сьогодні володіє агресор. Зокрема титан, який використовується в авіаційній, оборонній та медичній галузях. Тому наше завдання — розвивати переробку цієї сировини, а не лише її експортувати», — наголосила Свириденко.
Також вона зауважила, що розвиток видобутку критичних матеріалів є одним із пунктів плану перемоги, представленого Володимиром Зеленським.
План також включає питання безпеки, співпраці з НАТО та стримування росії.
Нагадаємо, президент заявив, за три роки повномасштабної війни Україна отримала $100 мільярдів допомоги від США, а не $500 мільярдів, про які раніше заявив американський президент Дональд Трамп.
За матеріалами:
Укрінформ
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