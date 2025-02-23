У США спростовують заяви Трампа про виділені $350 мільярдів Україні — Finance.ua

У США спростовують заяви Трампа про виділені $350 мільярдів Україні Сьогодні 11:07 — Казна та Політика

У США спростовують заяви Трампа про виділені $350 мільярдів Україні

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон витратив $350 мільярдів на підтримку України у війні з росією. Однак ця цифра значно перевищує офіційні дані Пентагону та міжвідомчої наглядової групи США, яка відстежує асигнування США Україні.

Про це повідомляє українська служба «Голосу Америки».

Офіційні цифри США

Із 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

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З них Пентагон підтвердив «Голосу Америки», що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

Ще близько 58 мільярдів доларів спрямували безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або ж шляхом прямих інвестицій у промисловість.

Скільки витратила Україна та ЄС

Володимир Зеленський заявив українським журналістам, що загальна вартість війни з лютого 2022 року склала близько 320 мільярдів доларів.

«З них 120 мільярдів — це ми, народ України, платники податків, а 200 мільярдів — Сполучені Штати та Європейський Союз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет — 320 мільярдів доларів», — сказав Зеленський.

Трамп, який кілька разів згадував цифру в 350 мільярдів доларів, також сказав у своїй публікації в соцмережах: «Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають».

Кільський інститут світової економіки, німецька некомерційна організація, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, каже, що європейські країни — зокрема ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія — виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як Сполучені Штати виділили близько 120 мільярдів доларів на загальну допомогу. Така загальна допомога включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд. Це значно менше за офіційні дані США.

Видання Deutsche Welle та NewsWeek зазначають, що Дональд Трамп не підкріплює свої слова жодними джерелами, а в Білому домі у коментарі «Голосу Америки» зсилаються на публікацію Трампа в Social Трамп, де той пише:

«Посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти».

Голос Америки За матеріалами:

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