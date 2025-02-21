США видалили всі «проукраїнські» згадки у заяві G7, щоб не заблокувати переговори з рф, — NYT Сьогодні 13:34

США блокують включення формулювання, що визначає росію як агресора у війні з Україною, у заяві «Групи Семи» з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомили три високопоставлені посадовці країн, залучених до переговорів, пише The New York Times

Заперечення США виникли після того, як президент Дональд Трамп цього тижня звинуватив Україну у розв’язанні війни, попри те, що вона почалася з нападу росії.

Один із чиновників G7 повідомив, що Канада підготувала перший проєкт заяви, зберігаючи проукраїнський тон, що відповідає позиції союзників з 2022 року. Проте після перегляду американська сторона видалила всі згадки, які можна трактувати як підтримку України. В результаті документ став нейтральним і не містить прямих згадок про росію як агресора чи Україну як жертву.

Канада ініціювала розробку документа, оскільки наразі головує в «Групі Семи». Дипломати продовжують працювати над остаточним формулюванням. Поточна версія містить фразу про «руйнівну війну, що почалася з вторгнення Росії в Україну», але не включає терміни «російська агресія» або «агресори», які використовувалися з 2022 року. Цю інформацію підтвердили високопосадовці Німеччини та Європи.

Один із посадовців «Групи Семи» зазначив, що текст документа ще може змінитися до понеділка, коли його мають офіційно опублікувати. Також не відомо, чи буде запрошений президент України Володимир Зеленський до участі у зустрічі, як це було минулого року.

Крім цього, США відмовилися бути співавторами проєту резолюції Генеральної Асамблеї ООН до річниці війни, яка підтримує суверенітет України та засуджує російську агресію.

УНІАН За матеріалами:

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