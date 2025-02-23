Угода зі США: Зеленський заявив, що не підписуватиме те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців — Finance.ua

Угода зі США: Зеленський заявив, що не підписуватиме те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців Сьогодні 17:50 — Казна та Політика

Угода зі США: Зеленський заявив, що не підписуватиме те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців

За три роки повномасштабної війни Україна отримала $100 мільярдів допомоги від США, а не $500 мільярдів, про які раніше заявив американський президент Дональд Трамп.

Про це на пресконференції сказав Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що навіть ці $100 млрд він не готовий визнавати боргом. Бо він домовлявся з експрезидентом США Джо Байденом і американським Конгресом, що ті кошти, які надавала країна, — це гранти, а не гроші в борг.

«$100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів. Не 500, не 350, не 250, не 700 — 100 [ мільярдів доларів] Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні $320 мільярдів: $120 — Україна, $100 — Європа. […] І $100 [мільярдів] — США. Так виглядає економіка цієї війни», — сказав Володимир Зеленський.

Переговори з Трампом та безпекові гарантії

Президент наголосив, що він хоче діалогу з Трампом і не підписуватиме те, що «виплачуватимуть 10 поколінь українців».

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Володимир Зеленський заявив, що головним пунктом угоди повинні стати чіткі гарантії безпеки для України.

США вважають, що ця угода є гарантією безпеки, але в ній має бути написано про це, заявив президент Зеленський.

Він сказав, що угода між Україною та США має бути «приємною» для обох сторін. Інакше, якщо угода для якоїсь зі сторін «неприємна», то це не партнерські відносини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв , що Вашингтон витратив $350 мільярдів на підтримку України у війні з росією. Однак ця цифра значно перевищує офіційні дані Пентагону та міжвідомчої наглядової групи США, яка відстежує асигнування США Україні.

theБабель За матеріалами:

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