Оподаткування доходів з цифрових платформ: що кажуть в ЄБА
Європейська Бізнес Асоціація підтримує концепцію запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
Про це повідомили в ЄБА.
Експерти Асоціації розуміють важливість посилення прозорості в оподаткуванні та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в контексті імплементації правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ, гармонізації з регулюванням ЄС та дотримання зобов’язань перед МВФ.
Врегулювати міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи покликані урядові законопроєкти № 14025 та № 14026.
Думка бізнесу
Ухвалення згаданих законопроєктів сприятиме більш сумлінній сплаті податків у сфері електронної комерції та вирівнюванню умов для всіх учасників ринку.
Втім експерти Асоціації вважають за необхідне доопрацювати законопроєкти після їх прийняття у першому читанні при підготовці до другого.
- необхідно привести у повну відповідність положення документів до вимог Директиви DAC7 та кращих практик ЄС.
Для цього Асоціація пропонує створити робочу групу за участі Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, бізнес-асоціацій, ІТ-галузі та інших заінтересованих сторін.
До того ж, експерти Асоціації вважають доцільним терміном набрання чинності нових правил 1 січня 2026 року та закликають ухвалити законопроєкти до кінця 2025 року, що дозволить всім учасникам ринку належно підготуватися до впровадження змін.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Деталі дивіться за посиланням.
