Оподаткування доходів з цифрових платформ: що кажуть в ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація підтримує концепцію запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це повідомили в ЄБА

Експерти Асоціації розуміють важливість посилення прозорості в оподаткуванні та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в контексті імплементації правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ, гармонізації з регулюванням ЄС та дотримання зобов’язань перед МВФ.

Врегулювати міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи покликані урядові законопроєкти № 14025 та № 14026.

Думка бізнесу

Ухвалення згаданих законопроєктів сприятиме більш сумлінній сплаті податків у сфері електронної комерції та вирівнюванню умов для всіх учасників ринку.

Втім експерти Асоціації вважають за необхідне доопрацювати законопроєкти після їх прийняття у першому читанні при підготовці до другого.

необхідно привести у повну відповідність положення документів до вимог Директиви DAC7 та кращих практик ЄС.

Для цього Асоціація пропонує створити робочу групу за участі Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, бізнес-асоціацій, ІТ-галузі та інших заінтересованих сторін.

До того ж, експерти Асоціації вважають доцільним терміном набрання чинності нових правил 1 січня 2026 року та закликають ухвалити законопроєкти до кінця 2025 року, що дозволить всім учасникам ринку належно підготуватися до впровадження змін.

подав до Верховної Ради два Нагадаємо, Кабінет Міністрівдва законопроєкти, я кі стосуються впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Деталі дивіться за посиланням.

