0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оподаткування доходів з цифрових платформ: що кажуть в ЄБА

Казна та Політика
75
Оподаткування доходів з цифрових платформ: що кажуть в ЄБА
Оподаткування доходів з цифрових платформ: що кажуть в ЄБА
Європейська Бізнес Асоціація підтримує концепцію запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
Про це повідомили в ЄБА.
Читайте також
Експерти Асоціації розуміють важливість посилення прозорості в оподаткуванні та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема в контексті імплементації правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ, гармонізації з регулюванням ЄС та дотримання зобов’язань перед МВФ.
Врегулювати міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи покликані урядові законопроєкти № 14025 та № 14026.

Думка бізнесу

Ухвалення згаданих законопроєктів сприятиме більш сумлінній сплаті податків у сфері електронної комерції та вирівнюванню умов для всіх учасників ринку.
Втім експерти Асоціації вважають за необхідне доопрацювати законопроєкти після їх прийняття у першому читанні при підготовці до другого.
  • необхідно привести у повну відповідність положення документів до вимог Директиви DAC7 та кращих практик ЄС.
Для цього Асоціація пропонує створити робочу групу за участі Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, бізнес-асоціацій, ІТ-галузі та інших заінтересованих сторін.
До того ж, експерти Асоціації вважають доцільним терміном набрання чинності нових правил 1 січня 2026 року та закликають ухвалити законопроєкти до кінця 2025 року, що дозволить всім учасникам ринку належно підготуватися до впровадження змін.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Деталі дивіться за посиланням.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems