Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому: скільки додали на оборону Сьогодні 11:50 — Казна та Політика

Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому: скільки додали на оборону

Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає плюс 325 млрд грн на оборону.

Про це повідомила Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.

Перелік

+210,9 млрд грн — ЗСУ,

+99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,

+8,1 млрд грн — Національній гвардії,

+4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,

+1,3 млрд грн — для СБУ,

+918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту,

+83 млн грн — Державній прикордонній службі,

+28,8 млн грн — для ГУР МО,

+8 млн грн — для СЗР.

Покрити цю суму планується з кількох джерел:

294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки.

10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення:

6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.

20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.