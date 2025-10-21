0 800 307 555
Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому: скільки додали на оборону

Казна та Політика
55
Бюджетний комітет ухвалив зміни до Бюджету-2025 в цілому. Цей бюджет додає плюс 325 млрд грн на оборону.
Про це повідомила Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн.
Перелік

  • +210,9 млрд грн — ЗСУ,
  • +99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
  • +8,1 млрд грн — Національній гвардії,
  • +4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,
  • +1,3 млрд грн — для СБУ,
  • +918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту,
  • +83 млн грн — Державній прикордонній службі,
  • +28,8 млн грн — для ГУР МО,
  • +8 млн грн — для СЗР.
Покрити цю суму планується з кількох джерел:
  • 294,3 млрд грн — міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans, з європейської частки.
  • 10,4 млрд грн — скорочення невійськових витрат (з них найбільш суттєві скорочення:
  • 6,45 млрд — очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд — економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів.
  • 20 млрд грн — очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).
Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила який дефіцит бюджету України планується покрити за рахунок міжнародної підтримки від партнерів.
Finance.ua
КабмінГроші
