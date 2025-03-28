Уряд отримав проєкт угоди від США щодо копалин, Україна формує свою позицію, — Свириденко Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Уряд отримав проєкт угоди від США щодо копалин, Україна формує свою позицію, — Свириденко

Міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила, що уряд отримав проєкт Угоди від США щодо корисних копалин.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

За словами міністерки, Україна формує свою позицію по угоді США щодо корисних копалин. Вона додала, що коли буде необхідно, то будуть консультації з Верховною Радою.

«Будь-які публічні дискусії щодо цієї угоди наносять тільки шкоду. І заважають нести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу, ми вийдемо з публічною позицією», — вважає Свириденко.

За словами Гончаренка, угоду розробляють США, Україна не була долучена до розробки.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк («Голос») повідомив , що отримав текст проєкту угоди про надра між Україною та США. Він вважає її невигідною для України через значні поступки американцям, але наголосив, що це не фінальний проєкт документа. За словами нардепа, угода передбачає створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

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