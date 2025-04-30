Трамп відмовився говорити, чи буде військова допомога Україні, якщо не буде мирної угоди — Finance.ua
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Трамп відмовився говорити, чи буде військова допомога Україні, якщо не буде мирної угоди

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Трамп заявив, що не хоче розкривати деталі військової допомоги Україні в разі відсутності мирної угоди, щоб не нашкодити переговорному процесу. Він також висловив невдоволення діями путіна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залишити секретом, чи буде військова допомога Україні, в разі, якщо не буде мирної угоди, тому що не хоче псувати переговори. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.
На питання, якщо не буде мирної угоди, чи припинять США військову допомогу, Трамп відповів: «Я не хочу вам цього говорити. Я не скажу вам, чи буду я говорити, чи ні. Я хочу залишити це як великий жирний секрет, тому що я не хочу псувати переговори. Але я б хвилювався».
Трамп заявив, що був незадоволений, коли побачив, як путін запускає ракети по кількох містах і селищах України.
«Це було не те, що мені подобається бачити, і я думав, що це недоречно. Але я думаю, що вся війна недоречна," — сказав Трамп.
Дональд Трамп заявив, що якщо б він не переміг на виборах президента США 2024 року, російський диктатор володимир путін захопив би всю Україну.
У неділю, 27 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде дуже важливим і вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні.
28 квітня Марко Рубіо в розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим поговорив про «наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах».
Перед цим глава міністерства закордонних справ країни-агресора сергій лавров заявляв, що росія заявила про «готовність до переговорів з Україною» і про «певні поступки», але не з усіх питань.
За матеріалами:
УНН
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