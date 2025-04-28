Допомога від США, надана раніше, не буде зарахована в нову угоду про надра — Шмигаль Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Допомога від США, надана раніше, не буде зарахована в нову угоду про надра — Шмигаль

У межах домовленостей між Україною та США щодо нової угоди про надра не буде враховано допомогу, надану Вашингтоном до її підписання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками візиту української делегації до США на весняні зустрічі Світового банку та МВФ (Spring Meetings).

За словами глави уряду, сторони досягли значного прогресу у формуванні документа. Над його остаточним варіантом наразі працюють юридичні команди обох країн.

«Маємо хороший прогрес. Визначили наші червоні лінії: угода повинна відповідати європейським зобов’язанням, не суперечити Конституції та законам України, і обов’язково має бути ратифікована Верховною Радою», — наголосив Шмигаль.

Ключовим етапом переговорів стала зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої угода про надра була однією з головних тем обговорення.

Фінансування від партнерів

Прем’єр також заявив, що фінансування України на 2025 рік забезпечене повністю. Це включає покриття дефіциту бюджету на суму 39 млрд доларів за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

На додачу, вже досягнуті попередні домовленості про підтримку на 2026−2027 роки. Основні джерела фінансування — програма МВФ, ініціатива Ukraine Facility та прибутки від заморожених російських активів (ERA).

Відновлення України

Українська делегація провела перемовини з представниками американського бізнесу, фінансових інституцій та аналітичних центрів щодо залучення нових технологій і ресурсів для післявоєнного економічного зростання.

Заморожені активи рф

Шмигаль також повідомив, що Україна має підтверджені 50 млрд доларів доходів від заморожених російських активів, які вже спрямовуються на бюджетні потреби, військові витрати та швидке відновлення.

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Окрім цього, Україна пропонує запровадити спеціальне мито на імпорт російських товарів. Кошти з нього можуть поповнити фонд відновлення країни. За словами прем’єра, це є економічним інструментом репарацій, що дозволяє діяти незалежно від політичних змін у рф.

Санкції

Прем’єр-міністр наголосив, що санкційний тиск на росію залишається важливим інструментом, оскільки агресор постійно намагається його зменшити.

За словами Шмигаля, Україна має повне розуміння і підтримку з боку партнерів у цьому питанні.

Довідка Finance.ua:

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин. Меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому;

українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.

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