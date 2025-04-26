Угода про надра: Трамп вимагає"негайного" підписання документа Україною — Finance.ua
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Угода про надра: Трамп вимагає"негайного" підписання документа Україною

Казна та Політика
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Угода про надра: Трамп вимагає"негайного" підписання документа Україною
Угода про надра: Трамп вимагає"негайного" підписання документа Україною
Президент США Дональд Трамп обурений затримкою з укладанням угоди про корисні копалини та закликав Україну якнайшвидше підписати документ.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
«Україна на чолі з Володимиром Зеленським досі не підписала фінальні документи щодо надзвичайно важливої Угоди про рідкісноземельні елементи зі Сполученими Штатами. Затримка вже щонайменше три тижні. Сподіваюся, її буде підписано НЕГАЙНО», — написав Трамп.

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Крім того, глава Білого дому прокоментував хід переговорів щодо завершення війни в Україні.
За його словами, робота над загальною Мирною угодою між росією та Україною просувається успішно, а отже результату буде досягнуто.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, Україна найняла американську юридичну фірму, підтриману Білим домом, для розробки угоди про надра із США.
За матеріалами:
Слово і Діло
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