Угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС, — Зеленський Сьогодні 13:36

Угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС, — Зеленський

У проєкті нової розширеної угоди України з США про корисні копалини немає ніяких згадок про НАТО, але ця угода не має суперечити майбутньому вступу України в Євросоюз.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Зеленський повідомив, що над новим проєктом цієї угоди зараз працюють українська і американська команди.

«Точніше сказати, що зараз більше працюють юристи. Передовсім, деталі про юристів — говорити можна з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні компанії. Є до них запит. Є кілька дуже сильних компаній. Яка з цих юридичних компаній буде працювати — зараз буде ухвалене рішення у найближчі дні», — повідомив Зеленський.

При цьому, як підкреслив президент, в угоді про корисні копалини питання про членство в НАТО немає, і такого не було.

Водночас, за його словами, Україна пов’язує з цією угодою питання стосовно Європейського Союзу. Зеленський наголосив:

«Безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому навіть не намаганню і не просто бажанню, а нашому майбутньому вступу в Європейський Союз. І тому, це дуже важливо, що це не може бути окремим документом, нічого не повинно суперечити».

Як сказав президент, він нині не вбачає потреби обговорювати про якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи.

«І саме в такому форматі, у такій стадії цього документу ми знаходимося», — сказав Зеленський.

Угода про корисні копалини — останні новини

Раніше повідомлялось, що 28 березня до Міністерства закордонних справ України дипломатичними каналами від США надійшов новий варіант угоди про мінеральні ресурси.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запевнив, що Україна налаштована на підписання цього документу, який має відповідати національним інтересам, як США, так і України.

На думку Сибіги, угода, яка передбачатиме посилену присутність потужного американського бізнесу в Україні — це внесок до безпекової інфраструктури України.

УНІАН За матеріалами:

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