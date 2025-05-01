Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного — Finance.ua

Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного Сьогодні 11:15

Трамп прокоментував підписання угоди про корисні копалини з Україною: Отримаємо більше вкладеного

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо корисних копалин, заявив, що США отримає набагато більше, ніж $350 млрд.

Про це пише CNN.

«Коли я прийшов сюди, я запитав: скільки грошей ми віддали Україні? Справжня цифра — приблизно 350 мільярдів доларів. Неймовірно. І ми не мали жодних гарантій безпеки, нічого: ми просто вливаємо туди гроші», — заявив Трамп.

Очільник Білого дому додав, що угоду про надра підписали тому, що «він хотів бути захищеним»,

«Ми уклали угоду, за якою отримаємо, знаєте, набагато більше в теорії, ніж 350 мільярдів доларів, але я хотів бути захищеним. Я не хотів виглядати дурнем», — сказав Трамп.

Коли Трампа запитали, чи може ця угода якимось чином стримувати очільника кремля володимира путіна, він відповів: «Ну, це може бути».

Зауважимо, Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана допомога від Вашингтона.

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Перший проєкт договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд до того часу, поки сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Президент США Дональд Трамп без посилань на будь-які джерела називав різні суми «боргу» України: від 500 до 300 млрд доларів.

Україна обґрунтовано наполягала, що вони значно скромніші — 100 млрд, і навіть цей «борг» Київ вписувати в угоду відмовлявся.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки в ніч на 1 травня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

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