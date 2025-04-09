Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США — Finance.ua

Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра зі США

Кабінет Міністрів виділив 113 млн грн з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги, необхідні для підготовки проєкту угоди про співпрацю з США у сфері копалин.

Відповідне розпорядження № 316 від 8 квітня, опубліковане на урядовому порталі.

Ці кошти спрямують на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін, зазначається в документі. Угода стосується створення Інвестиційного фонду відбудови.

З виділеної суми Мінекономіки отримає 59 млн грн, а Мінʼюст — 54 млн грн.

Уряд зобов’язав обидва міністерства до 15 квітня залучити фахових консультантів. Йдеться про експертів, які мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень, а також юристів з міжнародних правових фірм для допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди.

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Нагадаємо, Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду, або ж «угоду про надра». На відміну від попередніх домовленостей йдеться про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив , що отримав текст проєкту угоди про надра між Україною та США. Він вважає її невигідною для України через значні поступки американцям, але наголосив, що це не фінальний проєкт документа. За словами нардепа, угода передбачає створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Крім того, угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток всіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

Раніше Bloomberg повідомляв, що 11−12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Посилаючись на власні джерела, видання писало, що для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.

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