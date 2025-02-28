США очікують заробити близько $20 мільярдів від угоди з Україною про надра — Finance.ua

США очікують заробити близько $20 мільярдів від угоди з Україною про надра Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

США очікують заробити близько $20 мільярдів від угоди з Україною про надра

Сполучені Штати сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди щодо рідкісноземельних копалин, та вважають, що вона допоможе утримати росію від нападу на «американську власність».

Про це заявив у інтерв’ю News Nation директор Національної економічної ради Кевін Гассетт.

«Думаю, бачення президента полягає в тому, що це не тільки допоможе нам з нашою національною безпекою щодо (постачання. — Ред.) критичних мінералів, так важливих для складання комп’ютерів і всього іншого, а й також, якщо в цих місцях буде власність США, це допоможе захистити їх, бо, нападати на американські речі, звісно, не захочеться», — сказав він.

Крім того Гассетт прокоментував повідомлення, що президент Дональд Трамп підтвердив , що запровадить тарифи проти Канади й Мексики, починаючи з вівторка, а також подвоїть десятивідсоткове мито, що стягується з китайських товарів.

За словами Гассета, президент зосереджений на розв’язанні проблеми фентанілу, який надходить до США з цих країн.

Прогрес Китаю, Мексики й Канади у вирішенні цього питання був «не таким вражаючим», як сподівався Трамп, додав директор Національної економічної ради.

«Гадаю, саме тому він вчинив так, як вчинив», — додав він.

Укрінформ За матеріалами:

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