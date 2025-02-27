Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю — Finance.ua

Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю Сьогодні 18:10 — Світ

Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності 4 березня. Він також запевнив, введе додатковий 10% податок на китайський імпорт того ж дня.

Про це він написав у Truth Social 27 лютого, пише CNN.

За його словами, наркотики все ще надходять у США з Мексики та Канади в дуже великих і неприйнятних кількостях.

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«Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, дійсно набудуть чинності, як і було заплановано.

З Китаю також стягуватиметься додаткове мито у розмірі 10% цього дня", — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни.

Економічна Правда За матеріалами:

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