Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю

Світ
24
Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю
Трамп підтвердив запровадження мит проти Канади, Мексики й Китаю
Президент США Дональд Трамп заявив, що анонсовані ним мита на товари з Мексики та Канади у розмірі 25% наберуть чинності 4 березня. Він також запевнив, введе додатковий 10% податок на китайський імпорт того ж дня.
Про це він написав у Truth Social 27 лютого, пише CNN.
За його словами, наркотики все ще надходять у США з Мексики та Канади в дуже великих і неприйнятних кількостях.
Читайте також
«Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, поки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, дійсно набудуть чинності, як і було заплановано.
З Китаю також стягуватиметься додаткове мито у розмірі 10% цього дня", — заявив Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.